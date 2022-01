Marseille: coup d'envoi du plan de rénovation des écoles de 1,2 milliard d'euros

Le maire socialiste de Marseille Benoît Payan a donné jeudi le coup d'envoi du plan de rénovation des écoles doté d'un budget d'1,2 milliard d'euros en partie financé par l'Etat dans le cadre d'un plan de redressement de la deuxième ville de France.

L'édile, à la tête d'une union de la gauche, s'est rendu pour ce lancement sur le chantier de rénovation du groupe scolaire "Saint-Louis Gare", dans un quartier populaire: "C'est le premier projet de la grande aventure du plan écoles que l'on a lancé. Pour les Marseillais, c'est le premier qui sortira (à la rentrée 2023). C'est un symbole", a-t-il expliqué.

Le groupe actuellement composé de 11 classes élémentaires (203 élèves) et six de maternelles (119 enfants) doit accueillir à terme 500 enfants dans 27 classes dont sept dédoublées avec des espaces supplémentaires (atelier, bibliothèque, gymnase...), une végétalisation et des panneaux solaires pour réduire la facture énergétique.

"On a voulu que cela se fasse dans la concertation, on a discuté avec les familles, les enseignants, les agents de la ville. Cela va être une école au service d'un quartier et des associations qui pourront utiliser le nouveau gymnase. C'est plus que des écoles, c'est de la dignité. C'est être au service de lieux qui ont été trop longtemps abandonnés", a-t-il lancé.

Initié en octobre 2021 après une visite du président Emmanuel Macron, le plan de rénovation vise à réhabiliter l'ensemble des 470 établissements scolaires qui accueillent quelque 80.000 enfants et dont environ un tiers, 174, dans un état préoccupant, doivent être entièrement rénovés.