Marché immobilier : les ventes de terrains à bâtir en chute libre sur un an

Les ventes de maisons et d'appartements s'effondrent, mais la situation est encore pire pour les terrains constructibles.

Si le nombre des transactions des maisons et des appartements est au plus bas, avec à peine 780.000 ventes en un an , et des baisses de 20% ou plus dans des départements comme la Charente-Maritime, les Pyrénées-Orientales, la Gironde ou la Seine-Saint-Denis, le marché des terrains à bâtir est encore plus touché.

Selon les Notaires de France , entre le deuxième trimestre 2023 et le troisième trimestre 2024, les transactions sur les terrains à bâtir ont chuté de 43%, passant de 75.600 à 43.000 ventes en rythme annuel (cumul sur douze mois). L'incertitude économique, combinée à des mesures politiques changeantes et contraignantes, a fortement affaibli ce secteur du marché immobilier.

Loi ZAN, PTZ restreint et coût de la construction en cause

Plusieurs expliquent ce plongeon. D'abord, la flambée des coûts de construction depuis la crise sanitaire décourage les projets.

Ensuite,