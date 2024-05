MaPrimeRénov' : quelles nouvelles règles s’appliquent à partir de ce 15 mai ?

Il y a du nouveau dans MaPrimeRénov', le dispositif d'aide financière à la rénovation énergétique de votre logement. Cela concerne le parcours dit « par geste » du dispositif. Celui-ci s'adresse aux particuliers souhaitant effectuer des travaux ciblés plutôt que des travaux d'ampleur (pour lesquels le parcours « accompagné » est indiqué).

Depuis ce mercredi 15 mai, et jusqu'au 31 décembre, le parcours « par geste » est de nouveau ouvert aux particuliers ne souhaitant réaliser qu'un seul geste de rénovation énergétique (isolation du toit, des fenêtres…). Ce n'était plus le cas depuis le 1er janvier dernier : les travaux entrepris devaient inclure au moins l'installation d'un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire plus vertueux pour l'environnement.

Toujours pour le parcours « par geste », et sur la même période, il n'est plus nécessaire de fournir un diagnostic de performance énergétique (DPE). En revanche, il reste obligatoire pour le parcours accompagné. Enfin, les logements classés F et G sont de nouveau éligibles au parcours « par geste ».

Toutefois, si vous comptez réaliser des travaux très ciblés, gardez en tête que les aides pour les travaux globaux couvrent une plus grande partie des frais que dans le cas de travaux modestes. Pour les ménages les moins aisés,