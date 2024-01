MaPrimeRénov : quelles nouveautés pour 2024 ?

MaPrimeRenov est remaniée en 2024 (Crédits photo : Adobe Stock - )

Les logements notés G+ sont déjà interdits de mise en location et ceux notés G par leur DPE seront à leur tour frappés d'interdiction dès le 1er janvier 2025 puis les logements F à partir de 2028. Dans ces conditions, la France doit impérativement accélérer sa transition énergétique, c'est pourquoi le gouvernement a décidé de muscler le dispositif MaPrimeRénov' avec des changements d'ampleur. On vous explique ce qui change en 2024.

Un dispositif d'encouragement

Créé en 2020, le dispositif MaPrimeRénov' a déjà permis 2 millions de rénovation de logements dont 210.235 rénovations globales (1).

Selon les chiffres officiels, 89% des Français ayant sollicité cette aide s'en disent satisfaits et 69% affirment qu'ils n'auraient pas réalisé des travaux sans elle.

D'ailleurs, 68% des bénéficiaires sont des ménages aux revenus modestes.

Bon à savoir : le cumul des économies d'énergie réalisées grâce à MaPrimeRénov' représente 14,44 TWh/an, soit l'équivalent de la consommation annuelle des habitants des villes de Lyon et de Paris cumulées.

Le mot d'ordre 2024 : accélérer

En France, les logements représentaient 16% des émissions directes de gaz à effet de serre en 2019 et 45% de la consommation finale énergétique du pays.

Près des deux tiers de ces émissions proviennent des logements et près d'un logement sur cinq est dans la catégorie des passoires énergétiques, classé F ou G selon le diagnostic de performance énergétique (DPE).

«Afin d'atteindre nos objectifs climatiques pour 2030 et 2050 et d'améliorer la qualité de vie des citoyens, nous devons intensifier la cadence des rénovations d'ampleur, meilleur moyen de sortir les logements de la catégorie des passoires énergétiques, indique France Rénov'. 200.000 rénovations thermiques devront être réalisées dès 2024, soit plus d'un doublement par rapport au rythme annuel actuel. En parallèle, le rythme de dépose des chaudières majoritairement fossiles devra aussi accélérer afin de supprimer environ 75% des chaudières au fioul et 20% des chaudières au gaz (hors hybrides) d'ici 2030.»

A lire aussi : DPE, trois lettres pour un impact majeur

5 choses à savoir sur le prêt personnel écoresponsable de BoursoBank

Investir : et si vous vous lanciez dans l'immobilier locatif ?

Un dispositif qui se veut plus simple et plus musclé

Pour atteindre cet ambitieux objectif de 200 000 rénovations thermiques en 2024, MaPrimeRénov' évolue avec notamment la mise en place d'un nouveau parcours accompagné.

Les ménages qui veulent se lancer dans des travaux de rénovation permettant de gagner 2 classes ou plus sur leur DPE bénéficieront systématiquement d'un accompagnement et d'une prime revalorisée.

Bien qu'il cible particulièrement les logements classés F ou G, le parcours est accessible à l'ensemble des logements.

Mon Accompagnateur Rénov' sera chargé d'apporter appui dans les démarches techniques, administratives et financières et sa prestation est prise en charge à 100% pour les ménages aux revenus très modestes, à 80% pour les revenus modestes, à 40% pour les revenus intermédiaires et 20% pour les revenus supérieurs, avec un plafonnement à 2.000 euros.

Par ailleurs, un guichet unique est créé, avec une aide unique et un seul dossier à déposer auprès de l'Anah.

Côté financement, les aides sont relevées suivant le profil des ménages, avec un plafond allant jusqu'à 70.000 euros de travaux dans le cas d'un saut de 4 classes de DPE. Le taux de prise en charge peut atteindre jusqu'à 90% pour un ménage dit «très modeste» qui voudrait rénover une passoire thermique.

Vers la fin des monogestes ?

S'ils ne sont pas abandonnés à proprement parler, les monogestes , qui étaient jusque-là encouragés par MaPrimeRénov' sont maintenant peu ou pas soutenus par des montants moins importants.

Concernant les monogestes de remplacement du système de chauffage, MaPrimeRénov' permet toujours de financer l'installation d'équipements de chauffage écologique et les forfaits en faveur des pompes à chaleur air-eau, géothermiques ou par raccordement à un réseau de chaleur urbain sont augmentés de 1.000 à 2.000 euros, selon les revenus.

Toutefois, à partir du 1er juillet 2024, si votre maison est classée F ou G, considérant qu'il est peu efficace d'améliorer seulement le chauffage d'une passoire énergétique mal isolée, vous ne pourrez plus avoir accès à la rénovation par geste et vous devrez obligatoirement opter pour une rénovation d'ampleur pour bénéficier des aides.

(1) «MaPrimeRénov' 2024 : accélérons la rénovation énergétique», France Rénov', octobre 2023.

DECOUVREZ LES PRODUITS BOURSOBANK Vous souhaitez réaliser des travaux d'éco-rénovation ou vous équiper d'un véhicule électrique (voiture, scooter, etc.) ? BoursoBank vous accompagne dans votre projet et vous propose un prêt à taux bonifié (1) sur présentation d’un justificatif (2). Découvrez le prêt personnel écoresponsable de BoursoBank (1) Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

(2) (Soumis à conditions).