"Manifestations violentes": la majorité présidentielle veut une commission d'enquête

Les députés Renaissance et Horizons ont demandé mardi une commission d'enquête parlementaire sur les récentes "manifestations illicites violentes", contre la réforme des retraites ou les mégabassines à Sainte-Soline (Deux-Sèvres), en pleine polémique sur le maintien de l'ordre.

Les deux groupes alliés dans la majorité présidentielle ont déposé en ce sens une proposition de résolution qui sera examinée le 10 mai par l'Assemblée nationale et permettra, si elle est adoptée, le lancement de cette commission d'enquête.

Il s'agit d'étudier "la structuration, le financement, l'organisation des groupuscules et la conduite des manifestations illicites violentes" depuis le 16 mars, jour du déclenchement de l'arme constitutionnelle du 49.3 pour faire passer la réforme des retraites à l'Assemblée.

Depuis cette date, 114 actes de vandalisme contre des permanences politiques et parlementaires ont été recensés, 128 actes de vandalisme contre des bâtiments publics, et 2.179 incendies volontaires. Près de 900 policiers et gendarmes ont été blessés.

La commission d'enquête "est aussi un moyen de réaffirmer notre soutien à ceux qui nous protègent, là où certains veulent au contraire les mettre en accusation", a déclaré devant la presse la patronne du groupe Renaissance Aurore Bergé, en allusion à LFI. "Que chacun prenne ses responsabilités et agisse à visage découvert", a renchéri à ses côtés Laurent Marcangeli, chef de file des députés Horizons.

Le groupe MoDem, troisième allié dans la majorité, a décidé à l'unanimité de ne pas co-signer la proposition de résolution, pour laisser la priorité aux enquêtes judiciaires, a-t-on appris auprès du groupe.

Les images des violences qui ont émaillé les plus récentes des manifestations contre la réforme des retraites et, plus encore, celles des affrontements entre gendarmes et opposants aux retenues d'eau le 25 mars dans les Deux-Sèvres ont ravivé la polémique sur le maintien de l'ordre à la française.

A Sainte-Soline, 47 gendarmes ont été blessés, selon les autorités. Les organisateurs ont fait état de 200 blessés parmi les manifestants, dont quarante grièvement. L'un d'entre eux était toujours dans le coma. Les Insoumis avaient demandé une commission d'enquête sur les choix de maintien de l'ordre opérés, appelant en vain l'Assemblée à se saisir du sujet.

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sera entendu mercredi matin successivement à l'Assemblée nationale sur la "gestion du maintien de l'ordre", puis au Sénat sur les affrontements à Sainte-Soline.