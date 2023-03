Manifestations: le premier syndicat de journalistes alerte la Défenseure des droits

Le Syndicat national des journalistes (SNJ), première organisation de la profession, a alerté mercredi la Défenseure des droits Claire Hédon sur des violences des forces de l'ordre contre des journalistes dans les manifestations contre la réforme des retraites, selon un courrier dont l'AFP a eu connaissance.

Ce courrier transmis mercredi après-midi à la Défenseure des droits vise à "signaler les violences et entraves à la liberté d'informer dont sont victimes les journalistes assurant la couverture des manifestations dirigées contre la réforme des retraites", écrivent Me William Bourdon et Vincent Brengarth, avocats du SNJ.

Ils demandent à Mme Hédon des investigations sur ces "agissements (...) parfaitement contraires aux standards démocratiques les plus élémentaires", mais aussi son intervention "afin de garantir aux journalistes les moyens d'assurer leurs missions mais également leur sécurité physique dans le cadre des manifestations".

Ils dénoncent des arrestations "arbitraires" et "brutales" de journalistes mais aussi des témoignages d'autres membres de la profession sur des violences ou des "actes visant à les empêcher de pouvoir capturer des images" attribuées aux forces de l'ordre.

Ils évoquent ainsi le cas de deux collaborateurs du site d'information Le Média arrêtés le 17 mars "alors même qu'ils se bornaient à exercer leur métier".

L'une des deux aurait été placée en garde à vue et libérée au bout de 48h00 sans poursuites. Lors de son arrestation, elle aurait été "étranglée par le CRS qui l'emmène et ce alors, qu'à bout de souffle, elle crie qu'elle ne peut pas respirer", indique le courrier.

Les forces de l'ordre "ont un devoir d'exemplarité" dans le cadre de la mobilisation contre la réforme des retraites, a affirmé mardi la Première ministre Élisabeth Borne à l'Assemblée nationale, alors que des syndicats d'avocats, de magistrats et des politiques de gauche dénoncent des violences policières.