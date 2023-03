Manifestation à Paris de féministes anticapitalistes

"Ni mari ni Macron, ni patrie ni patron": plus d'un millier de manifestantes "féministes et anticapitalistes" ont défilé lundi soir à Paris en "non mixité choisie", en amont de la journée internationale des droits des femmes, a constaté un journaliste de l'AFP.

Les participantes se sont rassemblées devant l'Opéra Garnier à l'appel de l'association AG féministe Paris-Banlieue, puis ont défilé à partir de 20H00 en direction de l'Hôtel de ville pour décréter une "grève féministe", dénoncer le projet de réforme des retraites et "faire vivre une alternative au système capitaliste, raciste et sexiste".

Parmi les slogans visibles sur les pancartes, on pouvait lire "Ni dieu ni mec", "détruisons le patriarcat, pas la planète", "l'enfer c'est les hommes", ou encore "le sexisme est partout, nous aussi". Les participantes scandaient également "Femmes, vie, liberté", en référence au mouvement de révolte des femmes en Iran.

AG féministe Paris-Banlieue, qui a également appelé à se joindre à la manifestation de mercredi 8 mars, a organisé cette "marche de nuit féministe" pour celles qui "ne peuvent se permettre de manifester à 14H00", a expliqué à l'AFP la militante Arya Meroni.

Le cortège nocturne était ouvert aux femmes, aux personnes transgenres et aux hommes gays, autrement dit à "toutes les personnes qui subissent de près ou de loin des violences machistes et le patriarcat, y compris l'homophobie qui est une forme de patriarcat", a ajouté Mme Meroni.

Mercredi, des dizaines de milliers de manifestants sont attendus à Paris et dans environ 150 villes en France pour la journée internationale des droits des femmes, placée sous le signe de la lutte contre la réforme des retraites et les inégalités salariales.