Les jours se raccourcissent, le soleil se couche plus tôt et tarde à se lever, ça y est l'automne est officiellement à nos portes ! Outre la fraîcheur qui règne dans l'atmosphère et les feuilles jaunies qui tombent, cette saison est, comme toute autre, accompagnée de produit exclusif tout droit sortis du terroir. Les grands fans d'Halloween frémissent d'impatience rien qu'à l'idée d'enfin déguster des citrouilles. Des fruits et légumes tout aussi gourmands débarquent progressivement sur les étals du marché pour le plus grand plaisir de tous.



Tous les mois s'accompagnent généralement de l'arrivée de nouveaux produits de saison sur le marché. De quoi diversifier les menus ! Le mois d'octobre ne fait pas exception à cette règle. Envie d'apporte quelques touches d'automne dans l'assiette ? Ce début de saison apporte largement de quoi satisfaire toutes les envies. Quels sont les fruits et légumes à privilégier en octobre pour en tirer le maximum de profit ? Zoom sur les fruits et légumes du moment.

Manger de saison : quels aliments consommer en octobre ? / Istock.com - photovs

Octobre, un mois riche en légumes de saison

Côté légumes, le mois d'octobre n'a rien à envier aux autres. Ce début d'automne est la saison idéale pour inviter les citrouilles, les potirons et les différentes courges en cuisine. Toutefois, il faut faire attention à ne pas acheter des courges toxiques pour éviter les intoxications alimentaires. La liste des légumes à privilégier ce mois-ci est aussi enrichie avec les pommes de terre, les brocolis, les choux-fleurs, sans oublier les poireaux et les aubergines. Dans l'ensemble, le mois d'octobre apporte avec lui tous les ingrédients nécessaires pour cuisiner de succulentes soupes de légumes à consommer dans le confort du canapé. Au-delà de leur richesse en saveur, ces produits d'automne regorgent de vitamines, de fibres et de minéraux indispensables pour rester en bonne santé.

Des idées de fruits à consommer

L'automne est autant riche en légumes qu'en fruits de saison. Fan de châtaignes ? Ce début de saison est marqué par l'arrivée sur les étals de ces délicieux fruits du châtaigner qui ne sont pas faciles à éplucher. Pour le plus grand plaisir des amateurs de pâtisseries, les fraises et les framboises sont également de la partie. Les pommes, les poires d'automne et les clémentines viennent compléter cette liste sucrée. L'automne est la saison des tartes maison. Avec tous ces fruits à disposition, ce ne sont certainement pas les idées de recettes qui vont manquer.

Les poissons et les fromages d'octobre

Il faut garder à l'esprit qu'une alimentation équilibrée n'est pas faite que de fruits et légumes. Les protéines animales et les acides gras insaturés, présents en quantité dans certains poissons gras, sont également essentiels au bon fonctionnement de l'organisme. Ainsi, octobre est le mois idéal pour intégrer les sardines, le maquereau et le hareng dans les menus. En plus d'être savoureux, ces produits de la mer regorgent d'oméga 3. C'est aussi la saison des coquilles St Jacques, caractéristiques des repas de fin d'année. Côté fromages, le choix est vaste, allant du Roquefort au Cantal, en passant par le Gruyère, le Livarot ou encore le Saint-nectaire.