Mandataires ou agents immobiliers, quelles différences pour l'acheteur?

Les agents immobiliers encartés veulent marquer leur différence avec les réseaux de mandataires immobiliers, ces enseignes sans agences qui leur font concurrence. Mais pour l'acheteur, quelles sont les différences?

La Fnaim durcit le ton à l'encontre des intermédiaires qui usurperaient le titre d'«agent immobilier.» Pourtant, les professionnels «encartés» ne sont pas les seuls intermédiaires à pouvoir proposer des logements à la vente ou à la location. C'est également le cas des réseaux de mandataires, ces marques sans agences nées dans les années 2000 et constituées d'agents commerciaux travaillant depuis chez eux. D'ailleurs ces nouveaux acteurs ne cessent de prendre du poids sur ce marché (12% des ventes chez les professionnels). Au moment d'acheter un logement, le recours à un réseau de mandataires (IAD, Safti, CapiFrance, Optimhome...) ou une agence immobilière classique change-t-il quelque chose pour l'acheteur? Dispose-t-on des mêmes garanties, du même niveau de service, de tarifs équivalents? Si les particuliers ne font pas toujours la distinction entre l'un ou l'autre de ces modèles, des différences existent.

oLa guerre des honoraires

Certaines de ces plateformes ont bâti leur succès sur des honoraires moins élevés que les agences de quartier classiques. En effet, ces enseignes n'ont pas à supporter les coûts induits par la tenue d'agences physiques. Ce qui leur permet de plutôt mieux rémunérer leurs commerciaux et d'afficher des tarifs attractifs, autour de 4% en moyenne. «Les tarifs sont très variables selon les territoires mais nous demandons à nos mandataires que leurs tarifs se situent 25% à 30% en dessous des honoraires moyens des quartiers où ils travaillent», fait valoir Roland Tripard, président du directoire d'IAD France, les plus gros réseaux de mandataire (9000 agents commerciaux). Les écarts tendent à se réduire. L'arrivée de ces nouveaux acteurs a obligé les agences à baisser leurs honoraires. Dans le secret des négociations entre l'agence et le vendeur tout d'abord et de façon plus visible aujourd'hui. «Les professionnels sont tenus d'afficher les prix effectivement pratiqués des prestations qu'ils assurent depuis 2017. De ce fait les tarifs se sont rapprochés de ceux pratiqués par les mandataires», juge Alain Millet, président de la commission transaction du syndicat Unis.

o De vrais marqueurs mais qui tendent à s'estomper

Dans les réseaux de mandataires, plusieurs centaines d'agents commerciaux peuvent être rattachés à une unique carte professionnelle, celle du patron du réseau. Chaque agent commercial est donc tenu de s'assurer en responsabilité civile. Cette assurance couvre les dégâts financiers résultant d'une faute professionnelle. Ils ne peuvent pas bénéficier - à la différence des salariés d'agence - des garanties du titulaire de la carte. Les clients sont-ils moins couverts pour autant? «Non, d'ailleurs le législateur ne laisserait pas perdurer un système qui ne protégerait pas de façon identique les consommateurs», insiste Fabienne Chauvet, directrice du développement chez l'assureur Galian. Par ailleurs, les agents commerciaux ne sont pas dotés des mêmes attributs que les agents immobiliers. Ils ne peuvent pas délivrer de conseil juridique. Ils ne peuvent pas détenir des fonds, ni signer d'avant-contrat - ce document doit être établi chez un notaire ou transmis au siège du réseau. «Ils n'ont pas la plénitude des pouvoirs de l'agent immobilier», tranche Cyril Sabatier, avocat spécialiste en immobilier. Mais là aussi ces marqueurs tendent à s'estomper. «Les agences immobilières n'ont pas soigné leurs différences. Alors que les agents ont la capacité d'établir ces documents afin de sécuriser l'accord des parties rapidement, ils choisissent la plupart du temps de faire signer ces documents chez un notaire. Ce qui ne les différencie sur ce point plus guère d'un agent commercial», pointe Henry Buzy-Cazaux, président de l'institut du management des services immobiliers (IMSI)

o Les mêmes exigences de formation

Les réseaux de mandataires n'en font pas mystère. Une grande part des agents commerciaux recrutés ne vient pas de l'immobilier. «50% des mandataires n'exerçaient pas dans le secteur immobilier avant d'intégrer le réseau», indique l'institut Xerfi dans sa récente étude les réseaux mandataires dans l'immobilier à l'horizon 2021. «Ils n'ont donc pas besoin de disposer d'un diplôme particulier pour exercer», rappelle Xerfi dans son étude À l'inverse, l'agent immobilier doit avoir validé un diplôme de niveau BAC + 3 minimum dans le domaine de l'immobilier. L'agent immobilier doit avoir un casier judiciaire vierge. Malgré ces différences initiales, les professionnels de l'immobilier sont tous soumis aux mêmes exigences de formation. (42h tous les 3 ans ou 14h par an). «Il y a le minimum légal et il y a ce qu'exigent les réseaux. Nous allons bien au-delà des 42h obligatoires», explique Philippe Buyens, directeur général du réseau Capifrance. Les agences immobilières, ont les mêmes contraintes de formation avec leurs salariés ou les agents commerciaux qu'elles font travailler. «Les agences veulent marquer leurs différences, mais elles sont aussi nombreuses à faire travailler des agents commerciaux, et pour certaines enseignes dans des proportions importantes», rappelle Henry Buzy-Cazaux.