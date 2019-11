Malgré des prix élevés, les Français consomment plus que leurs voisins

D'après une étude de l'Insee, la consommation effective des ménages en France dépasse de 7% la moyenne de l'Union européenne. Mais pas dans tous les secteurs.

Le gouvernement a beau s'agacer contre la nouvelle mode du Black Friday, une journée de soldes exportée des États-Unis, il ne parviendra pas à imposer la frugalité en un claquement de doigts dans le pays. Selon une étude de l'Insee parue ce mercredi, les Français restent en effet de solides consommateurs. Ce n'est d'ailleurs pas l'économie qui s'en plaindra!

D'après cette étude, la consommation effective des ménages en France dépasse de 7 % la moyenne de l'Union européenne et de 3 % celle de la zone euro, malgré des prix eux-mêmes supérieurs de 7 % à ceux pratiqués en moyenne dans l'UE.

La consommation des ménages français est en revanche très ciblée.

Les prédilections françaises vont ainsi vers les secteurs où il n'y a pas besoin d'ouvrir le portefeuille car les dépenses sont prises en charge directement par l'État, en particulier la santé (+ 28 % de consommation par habitant par rapport à la moyenne de l'UE) et l'éducation (+ 14 % ). Les Français sont également prêts à dépenser pour les biens et services de communication ( + 12 %), les transports, notamment l'achat de véhicules (+ 9 %). En revanche, contrairement à la réputation de fin gourmet du pays, les dépenses se situent dans la moyenne de la zone euro sur le volet alimentaire et boissons. Enfin, les Français se montrent très économes pour leurs vêtements et chaussures. Ils consomment en ce domaine deux fois moins que les Britanniques ou les Italiens et à peu près autant que les Estoniens ou les Slovènes!