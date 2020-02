Maisons: les revenus du constructeur Hexaom montent en 2019, portés par la rénovation

Le chiffre d'affaires du constructeur français Hexaom a progressé en 2019, a-t-il annoncé mardi, le groupe tirant profit de la récente accélération de ses activités de rénovation.

L'an dernier, Hexaom, ancien Maisons France Confort, a réalisé un chiffre d'affaires de 840,8 millions d'euros, soit une hausse de 4,6% par rapport à l'année précédente. Il annoncera ses résultats plus détaillés, avec ses bénéfices, le 16 mars.

Le groupe a bénéficié d'une "bonne dynamique commerciale et (d'un) renforcement d'une position d'acteur global", autrement dit d'une diversification hors de son activité historique de constructeur, résume-t-il dans un communiqué.

La seule construction de maison reste au coeur de l'activité d'Hexaom, qui en tire la grosse majorité de ses revenus, mais son seul chiffre d'affaires n'a fait que stagner l'an dernier.

L'avenir s'annonce néanmoins meilleur sur ce terrain après une nette progression des commandes l'an dernier, ce que le groupe met d'abord sur le compte d'opérations promotionnelles à l'occasion de son centième anniversaire.

Si les revenus s'inscrivent en hausse l'an dernier, c'est donc grâce à une activité minoritaire, la rénovation. Ils y progressent de presque 30%.

Hexaom a accéléré ces dernières années sa diversification dans ce secteur. Le groupe est aussi en train de lancer une activité de promotion immobilière, c'est-à-dire de construction d'immeubles et non plus seulement de maisons.

Il compte tirer des revenus de cette dernière activité à partir de l'an prochain. Plus globalement, il dit croire à des "tendances favorables pour 2020" sans détailler pour l'heure d'objectifs.

jdy/tq/eb