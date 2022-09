Maisons: le bénéfice d'Hexaom entamé par le coût des matériaux

La flambée des coûts des matériaux a entamé les marges et le résultat net du constructeur de maisons Hexaom au premier semestre, rendus publics mercredi.

Le groupe familial basé à Alençon, en Normandie, a dégagé un résultat net de 1,2 million d'euros, dix fois moins qu'un an auparavant.

Son chiffre d'affaires, en revanche, a grimpé de 10% sur un an, porté par la construction, son coeur de métier.

La forte érosion de sa marge, à cause des prix des matériaux de construction, a été compensée par l'activité "record" des ventes en 2021, année de sortie de confinements où la demande pour des maisons avec jardin a explosé.

Si les ventes ont depuis reflué, avec un carnet de commandes qui recule, la croissance d'autres activités (rénovation pour les particuliers, promotion immobilière, aménagement foncier) lui permet de tabler sur un chiffre d'affaires à la fin de l'année dépassant, pour la première fois, le milliard d'euros.

Seule son activité de rénovation pour les entreprises, notamment via sa filiale Atelier des Compagnons, affiche des ventes en baisse (-14,4% à 48,6 M EUR), car elle "subit un important retard de production". Elle subissait déjà des difficultés "du fait d'une croissance trop forte et mal maîtrisée", ajoute Hexaom.

Le prix de vente moyen des maisons a grimpé de 18% en un an, à 155.600 euros, du fait de la hausse des coûts des matériaux et de l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2022, d'une règlementation environnementale plus stricte sur la construction neuve.

Désormais, le groupe indexe automatiquement ses tarifs sur les coûts des matériaux, et prévoit par conséquent une marge "mécaniquement en amélioration à moyen terme".

av/lbx/rhl