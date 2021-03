Maisons: Hexaom fait une bonne année 2020 porté par la rénovation

Hexaom, premier constructeur français de maisons, a annoncé mardi une activité en progression de près de 5% en 2020 grâce notamment à un rebond au second semestre dans ses activités de rénovation, malgré le contexte de crise sanitaire.

Sur l'année, le groupe a enregistré une hausse de +4,8% de son chiffre d'affaires, à 881,8 millions d'euros, une croissance qui "s'est majoritairement opérée sur le second semestre", selon un communiqué.

Tous les métiers du groupe ont vu leur activité progresser, ajoute-t-il.

L'activité Construction de maisons s'affiche en légère croissance (+0,1%), à 694,4 millions d'euros.

La rénovation, "très fortement pénalisée par le confinement durant le premier semestre", a réalisé une progression de 8% sur l'année, et de 20,3% au seul second semestre, à 153,3 millions d'euros de chiffre d'affaires.

Les activités "promotion immobilière" et "aménagement foncier" ont été "en très forte hausse à respectivement 23,6 millions d'euros, contre 2,1 millions en 2019, et 10,8 millions contre 4 millions en 2019" avec "la montée en puissance d'Hibana", la société de promotion immobilière créée en &2018, et "l'intégration en année pleine du groupe Plaire", le constructeur de maisons individuelles, promoteur et lotisseur, précise le communiqué.

Le résultat net annuel ressort à 19,7 millions d'euros, en hausse de +6,5%.

Sur le plan des prises de commandes, l'activité construction a vu un repli sur l'année de 3,4% en valeur mais elle "reste très bien orientée sur les deux premiers mois de l'année 2021 avec des prises de commandes en hausse de +4,5% en nombre et +7,9% en valeur", selon le groupe.

Dans la Rénovation, les prises de commandes, en retrait de 5,3% sur l'année par rapport à 2019, sont sur les deux premiers mois de l'année 2021, "en très forte hausse de +244% par rapport à la même période de l'exercice précédent", précise-t-il.

Hexaom anticipe "un objectif de chiffre d'affaires proche du milliard d'euros à fin 2021".

