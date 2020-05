Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Macron souhaite une "année blanche" pour les intermittents Reuters • 06/05/2020 à 13:27









MACRON SOUHAITE UNE "ANNÉE BLANCHE" POUR LES INTERMITTENTS PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron a annoncé mercredi la prolongation de douze mois, jusqu'à août 2021, des droits des intermittents du spectacle à l'assurance-chômage, touchés de plein fouet par les conséquences financières de l'épidémie de coronavirus en France. "Beaucoup (d'intermittents) ne pourront pas faire leurs heures", a déclaré le chef de l'Etat lors d'une visioconférence avec des artistes de différents domaines. "Je veux qu'on s'engage à ce que les artistes et techniciens intermittents soient prolongés d'une année au-delà des six mois où leur activité aura été impossible ou très dégradée, c'est-à-dire jusqu'à fin août 2021." "Ma conviction en faisant cela, cette fameuse année blanche, c'est que je vais donner suffisamment confiance pour que quasiment on n'en ait pas besoin, on va donner avec beaucoup de projets les heures qui permettront à tous ces artistes et techniciens de ne pas activer ces dispositifs", a-t-il ajouté. "Je sais qu'il y a une précarité immense et un effondrement psychologique, de perte de confiance qui fait que sinon on n'y arrivera pas." (Marine Pennetier, édité par Jean-Stéphane Brosse)

