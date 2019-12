Macron aux grévistes : «Il est bon de savoir faire trêve»

Un petit mot pour les grévistes, depuis Abidjan. Le président, en déplacement en Côte d'Ivoire, a estimé ce samedi qu'il était « bon de savoir faire trêve », alors que ce premier week-end des vacances de Noël est marqué par de nouvelles perturbations dans les transports. Emmanuel Macron, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse commune avec le président ivoirien Alassane Ouattara - où il a annoncé la fin du Franc CFA -, a également appelé les opposants à la réforme des retraites « à l'esprit de responsabilité » et souhaitant que « triomphe l'intelligence collective ». « Respecter les familles et la vie des familles »« Les mouvements de grève se justifient, ils sont constitutionnellement protégés. Mais je crois qu'il est des moments dans la vie d'une nation où il est bon aussi de savoir faire trêve pour respecter les familles et la vie des familles », a souligné le chef de l'Etat. EN DIRECT null Depuis Abidjan, conférence de presse avec @AOuattara_PRCI, Président de la République de Côte d'Ivoire. https://t.co/Y8RMZdEwet-- Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 21, 2019 Depuis deux semaines, les protestations contre le projet d'universalisation des retraites, et d'instauration d'un régime à points, font l'objet de lourdes grèves qui atteignent notamment les transports en commun, en pleine période des fêtes de Noël.Des grévistes déterminésJeudi, à l'issue des discussions avec les syndicats sur la réforme des retraites, Édouard Philippe a réaffirmé sa volonté de ne pas reculer sur la suppression des régimes spéciaux. Le Premier ministre a annoncé une nouvelle réunion avec les partenaires sociaux « dans les premiers jours de janvier » tandis que les syndicats appelaient à une quatrième grande mobilisation interprofessionnelle le 9 janvier. LIRE AUSSI > Grève à la SNCF : Macron veut voir passer les trains à NoëlAu lendemain de cette rencontre, vendredi, la ...