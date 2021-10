À l’heure où les transactions dématérialisées ont pris le dessus, les FinTech connaissent un élan de développement fulgurant et s’imposent graduellement dans le quotidien. Les applications se multiplient et Lydia fait incontestablement partie des meilleures du domaine. Ayant conquis les Français grâce à sa fonctionnalité de paiement entre amis facilitée, Lydia ambitionne d’élargir son activité et vise le statut de néobanque.



La startup financière issue du dispositif NEXT40, Lydia, est en voie de devenir la néobanque de demain. La palette de services proposée par la super app s’est largement développée depuis le début de l’année. Elle souhaite désormais se positionner sur le marché des banques en ligne. Zoom sur l’histoire de cette FinTech ambitieuse.

Lydia, fintech spécialisée dans le paiement mobile, devient une néobanque / iStock.com - blackCAT

Lydia, d’une app simpliste à une néobanque à part entière

Née de l’ambition de deux hommes révolutionnaires, Cyril Chiche et Antoine Porte, Lydia est initialement, à l’instar de Paylib, une application de virement entre particuliers. Cette FinTech française, siégée à Paris, voit le jour en 2011, mais n’est déployée dans le pays qu’en 2013. L’application permet alors une série d’opérations basiques telles que des transactions monétaires simples ou le paiement dans les magasins partenaires (Franprix, Cdiscount, Amazon).



Très vite, Lydia séduit les Français, notamment les jeunes étudiants, auprès desquels l’application devient un incontournable du remboursement entre amis. Propulsée par sa popularité, la jeune FinTech étend progressivement son portefeuille de fonctionnalités et se présente, depuis fin 2020, comme une néobanque à succès.

Des millions d’utilisateurs et une application améliorée

Partie de l’ambition de révolutionner le monde du paiement mobile, Lydia a rapidement gravi les échelons des néobanques pour se positionner à son statut actuel. Elle vient concurrencer de grands noms du marché des néobanques françaises, tels qu’Orange Bank, N26 ou encore Revolut. À l’heure actuelle, pas moins de 5 millions d’utilisateurs ont téléchargé l’application Lydia et l’utilisent au quotidien. La dernière décennie a complètement métamorphosé l’application qui a revu en profondeur le design de son interface, mais aussi les fonctionnalités qu’elles proposent. La liste compte désormais le paiement sans contact, l’organisation de cagnottes, un suivi en temps réel des opérations financières sur la banque en ligne Lydia.

Lydia concurrence les institutions bancaires classiques

Le développement fulgurant de l’ère numérique a permis l’ascension et le monopole du modèle néobanque. Reconnue parmi les startups françaises à succès, Lydia fait la part belle aux investisseurs internationaux et a enregistré une augmentation conséquente de son capital. Sa stratégie est tournée vers la transition au statut de néobanque. Les opérations proposées par l’application reflètent déjà cette transformation :