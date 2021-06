Loyers impayés: la caution Visale étendue à tous les salariés gagnant moins de 1.500 euros

Le dispositif Visale, qui permet de bénéficier d'une caution garantie par l'Etat pour louer un logement, a été étendu vendredi à l'ensemble des salariés gagnant moins de 1.500 euros nets par mois, soit potentiellement 6 millions de personnes.

Cette mesure découle d'un avenant signé le 15 février dernier avec les ministères du Logement et du Budget, rappelle vendredi dans son communiqué le géant Action Logement, organisme géré de concert par le patronat et les syndicats, et également l'un des principaux propriétaires de HLM en France.

Jusqu'à présent ouverte seulement aux salariés de moins de 30 ans ou aux salariés (sans limite d'âge) en CDD ou en mobilité professionnelle, cette caution est accordée par Action Logement qui se porte garant pour le locataire et se charge de payer les loyers au propriétaire en cas d'impayés.

Le locataire doit ensuite rembourser Action Logement.

"Les partenaires sociaux d'Action Logement ont décidé d'élargir la Garantie Visale à l'ensemble des salariés du secteur privé et agricole gagnant jusqu'à 1.500 euros nets par mois, sans limite d'âge. Ils souhaitent ainsi favoriser leur accès à un logement locatif du secteur privé, en particulier dans les zones tendues, près des bassins d'emploi", résume le communiqué.

"L'objectif est d'amplifier l'accompagnement des salariés à revenus modestes dans leur accès au logement du secteur locatif privé", ajoute Action Logement.

Cette mesure "va permettre d'accompagner les mobilités professionnelles ou résidentielles des ménages qui peinent à entrer dans les critères de sélection des bailleurs privés", indique encore Action Logement.

La garantie Visale prend en charge "sur toute la durée du bail jusqu'à 36 mois d'impayés et les dégradations locatives (jusqu'à deux mois de loyer)", ainsi que "l'ensemble des procédures de recouvrement, en lieu et place du propriétaire", est-il précisé.

Depuis son lancement en 2016, ce dispositif a permis d'accompagner 450.000 personnes.

"95% des bailleurs qui y ont eu recours se déclarent satisfaits", et "79% des contrats de location conclus avec Visale ne l'auraient pas été sans l'intervention de cette garantie", met en avant Action Logement.