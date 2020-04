Loyers des commerces: une médiatrice nommée pour trouver des solutions (Bercy)

Une médiatrice a été nommée par le ministre de l'Economie Bruno le Maire pour "définir des accords cadre" et des "règles de bonne conduite" entre les commerçants en difficulté et leurs bailleurs, a indiqué jeudi Bercy.

Le ministre a "chargé Jeanne-Marie Prost d'une mission de médiation sur les loyers des commerçants", écrit le ministère dans un communiqué.

Mme Prost, "qui a été médiatrice nationale du crédit, est actuellement présidente de l'observatoire des délais de paiement", précise Bercy.

M. Le Maire a indiqué sur France Info que la médiatrice "devra nous apporter des solutions d'ici quelques semaines pour qu'effectivement, on allège la charge des loyers pour les commerçants de taille moyenne ou plus importante qui vont avoir un mal fou à faire face à ces échéances".

Trois présidents de région (Nouvelle-Aquitaine, Bretagne et Hauts-de-France) ont demandé mercredi dans une lettre à M. Le Maire un "système de progressivité" des loyers des commerçants "à partir de la reprise de l'activité".

Le ministre a jugé que leur courrier était "tout à fait bienvenu et parfaitement légitime".

"Nous avons déjà obtenu des grandes foncières qu'elles annulent trois mois de loyers pour les très petites entreprises de moins de dix salariés qui ont été obligées de fermer", a rappelé M. Le Maire.

"Est-ce qu'il faut aller plus loin ? Oui. Est-ce qu'il faut ouvrir une négociation entre les grandes foncières, les grands bailleurs et les autres commerçants, ceux qui par exemple ont des chaînes et des franchises ? Ma réponse est oui", a encore dit le ministre de l'Economie.

Selon lui "les discussions vont être difficiles" car il y a "des enjeux financiers qui sont extrêmement élevés".

Le ministre a en outre fait part de son souhait que tous les commerces puissent rouvrir après le 11 mai, en dehors des cafés et restaurants.