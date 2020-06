Loyers des commerces: la médiation de Bercy échoue

Les quinze grandes fédérations du commerce ont refusé de signer la charte.

L'épineuse question des loyers des commerces n'est pas réglée, malgré la médiation mise en place par Bercy entre bailleurs et locataires (commerçants, restaurateurs...). Chargée par le gouvernement de trouver une solution au problème, Jeanne-Marie Prost vient de rendre ses conclusions: une charte encadrant les reports et annulations de loyers pendant le confinement et jusqu'au 30 septembre.

Les bailleurs acceptent de reporter trois mois de loyers, dont deux au titre du confinement. La charte prévoit par ailleurs une clause de rendez-vous jusqu'au 1er octobre pour les annulations de loyers, qui seront examinées de gré à gré. Ces annulations pourront représenter jusqu'à 50 % des trois mois de loyers reportés par un bailleur pour l'ensemble de ses locataires. «Cette médiation était une excellente initiative de Bercy, déclare Arthur Benzaquen, président de Ken Club, propriétaire des salles de sport CMG. Finalement, c'est une farce. Il n'y a eu aucune concession obtenue par la médiatrice, ni aucune rencontre entre commerçants et bailleurs. Les assureurs et les foncières ont une vision à court terme, qui risque de conduire à 20-30 % de vacances commerciale, à cause de la fermeture de dizaines de milliers de magasins. Il va y avoir une avalanche de contentieux.»

Malgré l'adhésion des représentants de bailleurs et de quelques associations de locataires (Confédération des commerçants de France, Fédération de l'habillement...), les quinze grandes fédérations du commerce ont, elles, refusé de signer la charte. Inquiètes, elles alertent le gouvernement sur «la nécessité d'un véritable plan de soutien sectoriel pour sauver les millions d'emplois».

Elles déplorent que la charte n'apporte «aucun bénéfice significatif nouveau» par rapport aux déclarations des bailleurs mi-avril. «Limitées, non contraignantes, déséquilibrées et excluantes, les propositions témoignent de l'incompréhension totale d'une majorité des bailleurs des conséquences graves de la crise du Covid-19», écrivent-elles.