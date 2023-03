Logements neufs: les permis de construire poursuivent leur reflux en janvier

Le nombre de permis de construire a continué son repli en janvier, selon les données publiées mercredi par le ministère de la Transition écologique, après un pic en 2022 largement dû à des évolutions réglementaires.

Entre février 2022 et janvier 2023, 476.500 logements ont été autorisés à la construction. C'est légèrement plus qu'un an auparavant (+0,8%), mais moins qu'entre janvier et décembre 2022 (-1,2%).

Le nombre de permis de construire a bondi en 2022, du fait d'un afflux de demandes fin 2021, avant l'entrée en vigueur d'une réglementation environnementale (RE2020) plus stricte sur la construction neuve.

Il a atteint un record absolu en août 2022, date butoir accordée aux collectivités pour bénéficier d'une aide à la construction de logements collectifs en zone tendue.

Depuis août, mois record, le nombre de permis de construire n'a cessé de refluer, promoteurs et constructeurs s'inquiétant d'un contexte économique conjoncturel très défavorable à l'immobilier neuf.

Entre février 2022 et janvier 2023, les autorisations de résidences (étudiantes, seniors...) ont augmenté de 25,3% par rapport aux 12 mois précédents.

Celles de logements collectifs hors résidences ont progressé de 9,3% et celles de lotissements de 7,6%, tandis que les permis de construire pour les maisons individuelles hors lotissements ont nettement reculé (-19,5%).

Signe que les permis de construire ont davantage bénéficié d'un effet de calendrier que d'un véritable frémissement de l'activité, les mises en chantier, dont le nombre suivait historiquement celui des autorisations, ont décroché.

Entre février 2022 et janvier 2023, 369.200 chantiers ont été commencés, 6,1% de moins qu'un an auparavant.