Logement: quels sont les petits travaux qui vous coûtent le plus cher?

Un propriétaire débourse en moyenne 240 euros par an pour les travaux liés à l'entretien de son logement (hors rénovation).

Plomberie, électricité, serrurerie...: les propriétaires ne manquent de dépenses nécessaires à maintenir leur logement décent pour leur locataire. Les bailleurs sont obligés «d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en l'état et à l'entretien normal des locaux loués» (article 6 de la loi du 6 juillet 1989). La start-up Flatlooker a passé au crible 1000 logements en France (60% en Ile-de-France et 40% en province) construits entre 1850 et 1950. L'objectif? Déterminer les menus travaux les plus coûteux (hors rénovation totale ou partielle) et les plus fréquents.

Ce sont la plomberie et le chauffage qui sont les plus courants puisqu'ils interviennent en moyenne tous les ans, selon la start-up. Suivent l'électroménager et l'ameublement qui nécessitent des travaux tous les deux ans puis les dégâts des eaux (tous les deux ans et demi). L'humidité, l'aération ou la ventilation mécanique contrôlée sont plus rares puisque les professionnels sont amenés à les gérer tous les cinq ans. «Toutes ces données dépendent de l'ancienneté du bien et de l'entretien de l'immeuble (par les résidents et la copropriété», précise Nicolas Parisot, cofondateur de Flatlooker.

Autant de dépenses imprévues mais obligatoires qui coûtent en moyenne 240 euros (toutes taxes comprises) par an aux propriétaires, selon la start-up. Soit 20 euros environ par mois. Sur cette somme, 40% sont consacrés à la réparation de la plomberie et/ou du chauffage. Soit 96 euros par an. C'est le prix moyen pour le changement d'un robinet. Le remplacement complet d'un chauffe-eau (avec dépose en décharge) peut dépasser les 1000 euros.

Bien que peu courantes, les interventions liées à l'aération et/ou l'humidité sont le deuxième poste de dépense le plus coûteux: plus de 40 euros par an en moyenne, soit 17% du montant total. «Si vous tardez à traiter les problèmes d'humidité, la facture peut monter à plus de 1000 euros, affirme Nicolas Parisot. Il faudra créer plusieurs grilles d'aération, traiter les murs contre la moisissure et les repeindre».

Enfin, un incident qui peut rapidement être source de conflit si le locataire n'a pas pris les précautions nécessaires avant d'avancer les frais. «Un changement de serrure est généralement fait dans l'urgence par le locataire qui est bloqué devant sa porte», souligne Nicolas Parisot. Pour éviter les mauvaises surprises, il doit prévenir son bailleur en amont pour déterminer à qui incombe la charge avant d'avancer les frais.

Si cette réparation est due à une malfaçon, à une vétusté ou un mouvement du bâti, les frais sont à la charge du propriétaire. En revanche, s'il s'agit de menus travaux liés à l'entretien courant de la porte (remplacement de petites pièces, ouverture de porte résultant d'une porte claquée ou d'une perte/vol de clés...), c'est le locataire qui devra les payer.