Logement: le gouvernement fermement décidé à restreindre le PTZ

Malgré le vote des députés en faveur du maintien en l'état du prêt à taux zéro, Matignon reste farouchement opposé à cette mesure.

Le prêt à taux zéro (PTZ) sera-t-il prolongé en l'état l'an prochain dans les zones détendues (là où la demande est plus faible que l'offre)? Matignon reste droit dans ses bottes: ce sera non. «Cette mesure participait d'un ensemble, à savoir prioriser la rénovation de l'existant et resserrer l'urbanisme sur les centres-villes qui connaissent un déclin», explique l'entourage du premier ministre Édouard Philippe contacté par Le Figaro. L'avis du gouvernement est conforté par un rapport qu'il a commandé à l'Inspection générale des finances et au Conseil général de l'environnement et du développement durable. L'étude souligne «la faible efficacité du PTZ dans le neuf en zone détendue».

Pour rappel, le gouvernement prévoyait de limiter son périmètre géographique actuel dans le budget 2020 afin de le recentrer sur les zones urbaines les plus tendues (région parisienne, côte d'Azur par exemple). Ces textes vont à l'encontre d'une des dispositions du projet de budget 2020 qui envisage la suppression du PTZ dans les zones dites «détendues» (B2 et C), c'est-à-dire là où l'offre de logements est jugée suffisante par rapport à la demande. Une mesure préconisée par un récent rapport commandé par...le gouvernement.

En revanche, les députés sont opposés à un resserrement du prêt à taux zéro. Contre l'avis du gouvernement, ils ont voté en faveur du maintien en l'état du prêt à taux zéro pour un an (voir ci-dessous). Cette aide à l'achat d'un logement permet aux ménages modestes de ne pas payer d'intérêts sur une partie de leur prêt immobilier.«C'est une première et belle victoire qui permettra de restaurer l'équité territoriale pour les jeunes ménages», s'est félicité Jacques Chanut, président de la Fédération française du bâtiment.

Les parlementaires ont approuvé une série d'amendements déposés par des élus de droite (LR, UDI-Agir) comme de gauche (Libertés et territoires, PCF) et même un élu de la majorité, Mickaël Nogal, spécialiste du logement.

«Il ne faut pas opposer les territoires les uns aux autres», a déclaré Sylvia Pinel (Libertés et Territoires) qui «veut permettre aux Françaises et aux Français de se loger». L'ancienne ministre du Logement se réjouit du vote de l'Assemblée en faveur de la prolongation du PTZ «qui favorise l'accession à la propriété de nombreux ménages modestes dans 93% du territoire».

Mais cette «première victoire» sera-t-elle suivie d'autres? Au Sénat qui examinera le texte amendé à partir de mercredi, a priori oui puisqu'il est à majorité de droite. La sénatrice LR Dominique Estrosi Sassone, rapporteur pour avis des crédits logement, avait dénoncé «la non-reconduction du PTZ en zone rurale». Reste à savoir s'il adoptera le texte sans le modifier.

Si tel est le cas, l'Assemblée nationale n'aura pas à se pencher sur le sujet une seconde fois. «Dans ce cas, le texte sera vraisemblablement adopté. Le vote à l'Assemblée a été clair. Le gouvernement l'a intégré», déclare au Figaro Mickaël Nogal qui reste toutefois «vigilant».