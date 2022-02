Logement: Eiffage signe un gros contrat avec le ministère des Armées

Le groupement composé des spécialistes du BTP, Eiffage, et de l'habitat, Arcade-VYV, a annoncé lundi la signature d'un contrat de plus de 7 milliards d'euros étalé sur 35 ans pour gérer le parc de logements français du ministère des Armées.

Leur co-entreprise Nové, détenue à 50/50, sera chargée de rénover près de 8.000 logements afin d'améliorer la performance énergétique du parc et de construire environ 3.000 logements neufs répartis sur 55 sites pendant "les premières années du contrat", selon un communiqué du groupement.

A terme, près de 4.000 logements supplémentaires, actuellement gérés par d'autres prestataires, devraient progressivement être intégrés au contrat et être rénovés.

"Le financement du programme sera en partie assuré par des fonds propres apportés par les actionnaires de Nové et par un emprunt de 1,3 milliard d'euros souscrit par Nové auprès de la Banque européenne d'investissement (474 millions d'euros), de l'Établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique (100 millions d'euros), et d'un pool de 10 banques commerciales", détaille le communiqué.

Nové assurera également l'entretien-maintenance de l'ensemble du parc immobilier.

"Pour garantir tout au long de la concession le haut niveau d'ambition en matière environnementale attendu par le ministère des Armées, la création d'un fonds d'arbitrage carbone & climat dédié au projet est prévue", souligne le groupement.

"Les études des premiers projets de construction devraient débuter rapidement et des travaux préparatoires sur plusieurs sites sont attendus dès cette année", selon le communiqué.

La gestion effective débutera début 2023 après une période de transfert avec le gestionnaire actuel.

