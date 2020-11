Logement, assurances, transports... Les dépenses contraintes des Français augmentent

En moyenne, un ménage consacre 1.061 euros chaque mois à ces dépenses fixes, selon une étude du comparateur LesFurets dévoilée par Le Parisien .

Logement, assurances, transports, santé, abonnements d'électricité, gaz ou téléphonie... La part des dépenses contraintes dans le budget des Français est en augmentation. Selon une étude réalisée par le comparateur Les Furets en partenariat avec CSA Research et dévoilée par Le Parisien , en moyenne, un ménage débourse 1.061 euros par mois pour régler ces factures. Cela représente en moyenne 30% du budget des foyers, contre 12% en 1960 , souligne le comparateur.

Parmi les 11 postes de dépenses recensés, le logement (loyer, crédit immobilier, assurance habitation, électricité...) est le principal poste de dépenses avec en moyenne 635 euros qui y sont consacrés par mois. Viennent ensuite les transports (223 euros en intégrant crédit, assurance, carburant...), la santé (107 euros), les abonnements de téléphonie, d'Internet et de télévision (90 euros) et les services financiers (78 euros).

Le coût des dépenses contraintes est sans surprise plus faible pour les personnes les plus modestes (813 euros) et plus élevé pour ceux qui ont les hauts revenus (1.900 euros) en valeur absolue. Ces derniers ont notamment des dépenses de logement largement supérieures (1.040 euros contre 396 euros pour les ménages les plus modestes). Pour autant, plus les revenus sont faibles plus les dépenses contraintes sont proportionnellement lourdes . Ainsi, elles ne représentent que 20% du budget des ménages les plus aisés mais 28,5% pour les classes moyennes inférieures et 39% pour les foyers qui ont moins de 2.050 euros de revenus.

Le coût des dépenses contraintes varie selon les âges. Ainsi, ce sont les actifs de 25 à 49 ans qui ont les dépenses fixes les plus élevées (1.440 euros de 25 à 34 ans et 1.246 de 35 à 49 ans). Cela s'explique par "leur installation dans la vie active et l'agrandissement de la famille", souligne l'étude. A l'inverse, ce sont les 18-24 ans, qui n'ont souvent "pas encore leur indépendance", qui ont les dépenses contraintes les plus faibles (706 euros). Chez les plus de 65 ans, les dépenses contraintes s'élèvent à 863 euros, avec un poids plus léger pour le poste logement mais un poids plus lourd pour les frais de santé.

L'étude s'est également intéressée au coût des dépenses contraintes suivant les régions. La Bourgogne - Franche-Comté arrive en tête du classement avec 1.554 euros, suivie des Hauts-de-France (1.276 euros) et de l'Auvergne-Rhône-Alpes (1.269 euros). L'Île-de-France n'arrive qu'en quatrièreme position avec 1.001 euros . Selon LesFurets, la différence s'explique notamment par les dépenses liées aux transports : ainsi, en région parisienne, les ménages utilisent globalement plus les transports en commun et moins leur voiture, ce qui a pour conséquence de réduire ce poste de dépenses. Autre élément d'explication : le coût énergétique pour chauffer son logement. Les factures énergétiques atteignent ainsi 144 euros par mois en Bourgogne - Franche-Comté, contre 81 euros à Paris, ou 65 euros en Nouvelle-Aquitaine.