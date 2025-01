Locations saisonnières : des avantages réduits en 2025

La loi Le Meur du 19 novembre 2024 ambitionne de réguler les meublés de tourisme. Ce qui change pour les propriétaires et comment limiter la casse.

Les locations touristiques sont chaque année plus nombreuses. On en dénombrerait près de 1,2 million sans compter toutes les résidences principales louées quelques semaines par an.

Toutes font le bonheur des vacanciers qui plébiscitent ce mode d'occupation et des propriétaires qui profitent d'une fiscalité avantageuse et de revenus complémentaires. Cette offre s'est étoffée alors que celle des logements classiques s'est tarie.

C'est ce déséquilibre que la loi visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme tente de corriger. Elle a été déposée et défendue par les députés Annaïg Le Meur et Inaki Echaniz, et adoptée le 19 novembre 2024.

Son application est immédiate pour certaines dispositions, progressive pour d'autres. Le point sur les nouveautés à connaître. Seuls les meublés de tourisme entrent dans le cadre de la loi.

Cette catégorie correspond «aux villas, appartements ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n'y élit pas