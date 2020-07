LNA Santé: activité en hausse au T2 malgré le Covid-19, grâce aux acquisitions

Le groupe LNA Santé a vu son chiffre d'affaires d'exploitation progresser de 7,3% au deuxième trimestre, soutenu par des acquisitions et par l'hospitalisation à domicile très sollicitée par les Ehpad pendant la pandémie, en dépit d'un "ralentissement brutal" de l'activité dans ses cliniques.

D'avril à juin, ce chiffre d'affaires -qui exclut l'activité immobilière, sa deuxième source de revenus, plus marginale, car LNA conçoit et construit ses établissements- s'est ainsi élevé à 126,2 millions d'euros, précise un communiqué publié jeudi.

Sa progression de 7,3% comparé au deuxième trimestre 2019 est due à une croissance organique de 0,7% et surtout à un "effet périmètre" positif de 6,6%, "dans un contexte fortement marqué par la pandémie Covid-19", détaille-t-il.

La crise sanitaire a provoqué "un ralentissement brutal des activités sanitaires et une restriction drastique des flux d'admission dans le secteur médico-social".

Sur les six premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires d'exploitation du groupe LNA Santé s'élève à 252,1 millions d'euros, en hausse de 9,4% sur un an.

Par secteur, les maisons de retraite médicalisées (Ehpad) de "long séjour" affichent une croissance de 2,2% à 69 millions d'euros au deuxième trimestre, en dépit d'une "fermeture des accueils de jour" et de l'"arrêt des admission", et de 3,2% sur les six premiers mois de l'année à 135,9 millions d'euros.

Quant à l'activité des instituts de réadaptation, de la psychiatrie et de l'hospitalisation à domicile en "moyen séjour", elle est en hausse de 14,8% à 56,6 millions d'euros au deuxième trimestre.

En son sein, les structures d'hospitalisation à domicile, "fortement sollicitées par les Ehpad et le secteur hospitalier en période de confinement, génèrent une activité de 13,7 millions d'euros au 2e trimestre, en croissance remarquable de 22,1%".

De leur côté les soins de suite et réadaptation ont vu leur activité croître de 12,7% à 42,9 millions d'euros sur un an, "l'impact des fermetures des hôpitaux de jour et de la déprogrammation de l'activité de chirurgie en médecine étant compensé par une contribution importante (+16,3%)" d'activités récemment acquises à Meaux notamment.

Le groupe table sur "un retour à une activité normale fin 2020, sous réserve de la stabilisation de la situation sanitaire" dans ses Ehpad dont les taux d'occupation s'améliorent depuis début juin, excepté dans des sites d'Ile-de-France "davantage impactés par la sévérité de l'épidémie et l'intensité concurrentielle".

En santé, "les forts besoins émanant du report de nombreux soins au deuxième trimestre sont encore freinés par la réticence des patients à se faire soigner".

LNA Santé indique disposer d'un parc en exploitation d'une capacité de 8.156 lits et places à fin juin.