Livrets A, LDDS et LEP pourront servir à financer la relance de l'économie

Entre janvier et juillet, les ménages français ont épargné quelques 85,6 milliards d'euros dont plus de 30 ont été placés sur les livrets d'épargne réglementée.

Une tirelire. ( AFP / FRED TANNEAU )

La Banque de France le révélait la semaine dernière : les Français ont épargné quelques 85,6 milliards d'euros entre janvier et juillet 2020. Sur cette somme, plus de 30 milliards ont été placés sur les livrets d'épargne réglementée, ont indiqué jeudi dans un communiqué conjoint le ministère de l'Economie et des Finances et la Caisse des dépôts (CDC), bras financier de l'Etat. Ces placements réglementés, gérés par la CDC, comprennent le Livret A, le livret de développement durable et solidaire (LDDS) et le livret d'épargne populaire (LEP).

Compte tenu des besoins de financement nécessaires à la relance économique, " le gouvernement a donné son accord à la Caisse des Dépôts pour faire évoluer les conditions des prêts accordés à partir des livrets d'épargne réglementée ", a annoncé le gouvernement. La CDC, via l'épargne réglementée, peut proposer des durées d'emprunt très longues allant de 60 ans pour les prêts aux collectivités locales à 80 ans pour les prêts au logement social. Cette année, cette épargne réglementée pourra donc servir à d'autres fins que ses destinations actuelles - essentiellement bailleurs sociaux et les collectivités - pour soutenir le "développement durable" et la relance de l'économie.

Ces prêts pourront ainsi financer des projets prioritaires dans le cadre de la transition écologique et énergétique (TEE), la santé ou encore le tourisme . Ils "soutiendront également les projets des élus en matière de transports propres, de production d'énergies renouvelables ou encore de rénovation énergétique des bâtiments publics comme les écoles".

Désormais, les prêts accordés par la Caisse des dépôts seront ouverts à de nouvelles entités comme "les agences de l'eau, de grandes fondations et associations reconnues d'utilité publique qui portent des projets liés à la transition écologique et énergétique ou les ports maritimes". Autre évolution, la part du besoin de financement pourra représenter l'intégralité du prêt pour les projets liés à la TEE. Leur tarification sera aussi "plus attractive", est-il mentionné.

La Banque des territoires, structure de la CDC, disposera dès le 20 septembre d'une enveloppe d'environ 12 milliards d'euros de prêts à destinations des collectivités locales pour financer d'ici à 2022 leurs projets. "Ces évolutions (...) seront mises au service de tous les territoires puisque les conditions proposées ne varient pas selon l'emprunteur, le territoire concerné, la durée du prêt ou les montants demandés", rappellent le ministère et la CDC.