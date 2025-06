Livret A : voici le meilleur jour pour retirer de l’argent de votre compte épargne, sans en perdre

Shutterstock

Les Français sont de plus en plus intéressés par l’épargne et la majorité possèdent un livret A. Quand faut-il effectuer un retrait pour ne pas perdre d’argent ?

Les épargnants aimeraient tous savoir à quel moment retirer de l’argent sans en perdre automatiquement. Dans le cadre du livret A , retirer de l’argent au bon moment offre un avantage indéniable . En effet, certains jours sont plus appropriés que d’autres, et si vous les respectez, vous ne perdrez jamais d’argent en faisant un retrait sur votre livret A. Quand retirer de l’argent sur un livret A pour ne pas en perdre ? Nous vous dévoilons tous les détails.

Livret A : comment retirer de l’argent sans en perdre ?

La règle des quinzaines

Jusqu’au 1ᵉʳ janvier 2025, les intérêts du livret A sont rémunérés à 3% et sont calculés tous les quinze jours. Alors, si vous placez votre argent le 30 septembre, le jour idéal pour effectuer un retrait est le 16 octobre. Cependant, votre livret aura déjà commencé à produire des intérêts, sans oublier que le plafond est fixé à 22 950 €, souligne Capital . Il est important de respecter les dates de valeur pour effectuer un retrait et garder les intérêts sans perdre de l’argent. Si vous souhaitez générer le plus de gains, déposez des capitaux à la veille du premier jour de la nouvelle quinzaine, qui correspond généralement au 30 ou au 31. Ainsi, vos intérêts vont courir dès le 1ᵉʳ du mois pour générer des gains à partir du 16.

Quand effectuer un retrait sur un livret A ?

Pour maximiser votre épargne et fructifier l’argent disponible sur le livret A, appliquez la règle des quinzaines . Cela veut dire que vous devez prendre en compte le montant déposé entre le 1ᵉʳ et le 16 pour le calcul des intérêts. De ce fait, vous devez effectuer un versement entre le 1ᵉʳ et le 15 pour avoir des gains le 16. Le retrait d’argent doit aussi suivre la même règle, ce qui veut dire que vous devrez attendre le 1ᵉʳ ou le 16 du mois pour un retrait. Aussi, il existe une astuce qui évite de perdre de l’argent lors d’un retrait sur un livret A.

Comment récupérer l’argent d’un livret A ?

Il est possible de retirer de l’ argent placé sur un livret A en via un DAB. Toutefois, vous devez remplir certaines conditions, surtout que le plafond de retrait est fixé à 500 € maximum par semaine.

Quand enlever l’argent du livret A ?

Plafonnement pour tous les livrets d’épargne

Contrairement au compte courant, les livrets d’épargne sont soumis à un plafonnement . Cela veut dire que les épargnants ne doivent pas dépasser un plafond fixé lors des dépôts. Le livret A a évolué depuis son lancement en 1918 et reste accessible à tous. Son plafond est fixé à 22 950€ depuis le 1ᵉʳ février 2023 pour un particulier et 76 500€ pour les associations. Par ailleurs, le montant de dépôt minimum s’élève à 10€.

Le taux du livret A gelé à 3%

Depuis le 1ᵉʳ février 2023, le taux de rémunération du livret A est gelé à 3% sur décision du gouvernement. L’objectif est de permettre aux épargnants de faire face à l’ inflation . Cependant, ce taux risque de baisser en 2025, précisément en février lors de sa réévaluation. Avant l’arrivée de cette période, il est judicieux de connaître combien votre livret vous a rapporté cette année.

Quand et combien vous rapportent des intérêts ?

Le livret A est accessible à tout moment et tous les établissements de crédit peuvent le proposer aux clients. Le taux d’intérêt est établi en janvier et en juillet tous les ans. Pour ce type de produit d’épargne, les intérêts sont chiffrés tous les quinze jours, le 1ᵉʳ et le 16. L’argent déposé produit des intérêts le premier jour, la quinzaine qui suit. De ce fait, les intérêts sont ajoutés au 31 décembre sur le capital et ils produisent aussi des bénéfices qui sont exonérés de l’IR.