Livret A: première décollecte de l'année en octobre

Le livret A a enregistré plus de retraits que de dépôts au mois d'octobre à hauteur de 2,13 milliards d'euros, cette décollecte étant la première enregistrée depuis le début de l'année, selon des données publiées jeudi par la Caisse des dépôts (CDC).

Couplée à celle du Livret de développement durable et solidaire (LDDS), pour lequel les retraits ont également été supérieurs aux dépôts, la décollecte s'est élevée à 2,57 milliards d'euros le mois dernier, soit la troisième plus importante au cours des dix dernières années.

Le LDDS, héritier du LDD étendu en 2017 au financement de l'économie sociale et solidaire, a accusé une décollecte de 430 millions d'euros contre 460 millions l'an dernier.

Bien que substantiel, ce mouvement du flux d'épargne n'est toutefois pas une surprise, octobre étant traditionnellement un mois de décollecte, en raison notamment d'échéances fiscales comme la taxe foncière. L'an dernier, la décollecte avait ainsi atteint un niveau quasiment équivalent, de l'ordre de 2,52 milliards d'euros.

Les gains de pouvoir d'achat, concentrés sur le premier semestre, "étaient en grande partie épargnés par crainte d'un retournement de la situation économique et sociale", analyse dans un communiqué Philippe Crevel, directeur du groupe de réflexion Le Cercle de l'épargne. "Il est possible que les ménages aient décidé de puiser dans leur cagnotte afin de financer un certain nombre de dépenses d'automne", avance-t-il.

L'hypothèse d'une nouvelle baisse du taux de rendement du livret A, de 0,75% à 0,5%, a pu également conduire les épargnants à ne pas effectuer de versement, ajoute le spécialiste pour qui une telle éventualité pourrait entraîner plusieurs mois de décollecte et une nouvelle hausse des dépôts à vue sur les comptes courants des ménages.

Sur les dix premiers mois de l'année, le livret A et le LDDS ont enregistré une collecte cumulée de 16,77 milliards d'euros.

Au total, l'encours des placements réalisés sur les deux livrets tous guichets confondus a atteint 408,2 milliards d'euros en octobre, en progression de 5,7% sur un an.