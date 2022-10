Livret A : pas de hausse à attendre en novembre

Le taux du Livret A n'augmentera pas en novembre, comme les textes le permettent à-mi chemin entre deux révisions régulières, a affirmé lundi à l'AFP la Banque de France, confirmant une information du Parisien.

En revanche, "il y aura une nouvelle hausse en février prochain", après le doublement de 1% à 2% intervenu au 1er août, a déclaré un porte-parole de la banque centrale. Le gouverneur de l'institution avait déjà estimé cet été que le mouvement de hausse enclenché cette année devrait se poursuivre, "selon toute probabilité", en 2023.

Début 2022, le taux était encore à 0,5%, un plancher historique.

Produit d'épargne détenu par une majorité de Français, le Livret A voit son taux recalculé automatiquement deux fois par an, pour le 1er février et pour le 1er août, en prenant en compte l'inflation et les taux auxquels les banques s'échangent de l'argent à court terme.

Il peut exceptionnellement être révisé au 1er mai et au 1er novembre "si la Banque de France estime que la variation de l'inflation ou des marchés monétaires le justifie", selon les textes. Cette dérogation n'a cependant jamais été utilisée.