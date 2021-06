Livret A: la collecte ralentit en mai

Le Livret A a connu en mai une collecte d'environ 1,8 milliard d'euros, en ralentissement sensible par rapport au mois précédent, selon des chiffres publiés mardi par la Caisse des dépots.

En avril, ce placement très populaire affichait une collecte nette de 2,95 milliards d'euros. En mai 2020, il avait drainé presque quatre milliards en net, un niveau toutefois exceptionnel lié au premier confinement mis en oeuvre pour contenir la propagation de l'épidémie de Covid-19.

"Avec ses jours fériés et ses longs week-ends, le mois de mai n'est pas traditionnellement porteur pour le Livret A", a commenté dans une note Philippe Crevel, le directeur du Cercle de l'épargne, cabinet de réflexion sur l'épargne et sa réglementation.

Un peu plus de 16,7 milliards d'euros ont été néanmoins placés sur ce produit au cours des cinq premiers mois de l'année, toujours en net.

De son côté, le Livret de développement durable et solidaire (LDDS) a collecté 510 millions d'euros nets en mai, contre 840 millions en avril et un peu plus d'un milliard en mai de l'an passé.

Ainsi, la collecte enregistrée par le Livret A et le LDDS réunis s'est montée en mai à 2,32 milliards d'euros. Sur la période janvier-mai, elle atteint environ 20,7 milliards.

Le Livret A finance essentiellement le logement social, tandis que le LDDS est dédié à l'économie sociale et solidaire, ainsi qu'aux économies d'énergie dans les logements.

"La consommation est orientée à la baisse depuis le mois de mars même si la chute est, de confinement en confinement, moins importante. L'épargne subie a sans nul doute reculé à compter du mois de mai mais il faudra attendre les résultats du mois de juin pour apprécier réellement l'évolution de la consommation et de l'épargne", souligne M. Crevel.

Et selon lui, "avec la réouverture des bars et des restaurants ainsi qu'avec les vacances estivales, le Livret A devrait enregistrer dans les prochains mois un reflux assez logique, après une première partie de l'année exceptionnelle".

À fin mai, 469 milliards d'euros étaient placés au total sur les deux livrets, soit une hausse d'environ 8% sur un an.