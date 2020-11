Livret A: décollecte de près d'un milliard d'euros en octobre

Le Livret A a connu en octobre son premier mois de décollecte depuis le début d'année, avec des retraits qui ont dépassé les versements à hauteur de près d'un milliard d'euros, selon des chiffres publiés lundi par la Caisse des dépôts.

Très précisément, la décollecte, ou collecte négative, a atteint 940 millions d'euros en octobre, détaille la Caisse des dépôts dans un communiqué.

Ce résultat n'est pas véritablement une surprise en soi, octobre étant traditionnellement un mois durant lequel les retraits ont souvent tendance à excéder les dépôts. En octobre 2019, le montant de la décollecte avait ainsi atteint plus de deux milliards d'euros.

Octobre 2020 marque toutefois le premier mois de décollecte pour le Livret A en 2020, année marquée par la crise du Covid-19 et durant laquelle les épargnants ont massivement garni ce placement dont les gains sont garantis, défiscalisés et l'ensemble des fonds disponible à tout moment.

De son côté, le Livret de développement durable et solidaire (LDDS) a connu une évolution similaire : les montants d'épargne retirés de ce placement ont dépassé les sommes déposées à hauteur de 80 millions d'euros, ce qui constitue là aussi le premier mois de décollecte pour ce livret depuis le début d'année.

Ainsi, la décollecte enregistrée par le Livret A et le LDDS réunis s'est montée en octobre à un peu plus d'un milliard d'euros au total.

Nonobstant ce résultat, ces deux livrets continuent d'afficher un niveau historiquement élevé de collecte depuis le début d'année, avec presque 32 milliards moissonnés entre janvier et fin octobre.

Le Livret A finance essentiellement le logement social, tandis que le LDDS est dédié à l'économie sociale et solidaire ainsi qu'aux économies d'énergie dans les logements. À fin octobre, 442,7 milliards d'euros étaient placés au total sur les deux, soit une hausse d'un peu plus de 8% sur un an.