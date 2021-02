Livret A : collecte record à 6,32 milliards d'euros en janvier

Le Livret A a connu en 2020 un succès historique, avec une collecte près de deux fois supérieure à la normale.

Le Livret A , qui garantit pourtant un taux d'intérêt historiquement faible de 0,5% par an, poursuit sa hausse. Il a enregistré en janvier une collecte d'environ 6,32 milliards d'euros, un plus haut depuis janvier 2013 , selon des chiffres publiés mardi 23 février par la Caisse des dépôts. C'est beaucoup plus que les 4,13 milliards collectés en janvier 2020, et que les 840 millions d'euros retirés en décembre.

"Même en plein confinement, la collecte avait été plus faible, 5,47 milliards d'euros en avril dernier", a expliqué dans une note Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'Épargne, qui y voit "la conjonction de deux facteurs". "Traditionnellement, le premier mois de l'année réussit assez bien au Livret A" et, "en janvier, l'instauration du couvre-feu à 18 heures, le maintien des fermetures de bars, des restaurants ainsi que de nombreuses activités de loisirs réduisent mécaniquement le montant des dépenses des ménages", a-t-il détaillé.

De son côté, le Livret de développement durable et solidaire (LDDS) a connu un ralentissement, avec 870 millions d'euros collectés en janvier, contre 1,01 milliard en décembre. C'est cependant plus que les 410 millions de janvier 2020. Ainsi, la collecte enregistrée par le Livret A et le LDDS réunis s'est montée en janvier à plus de 7 milliards d'euros.

Considéré comme un placement refuge, le Livret A a connu en 2020 un succès historique, avec une collecte près de deux fois supérieure à la normale , à plus de 26 milliards d'euros, dans le contexte d'incertitudes économiques et sanitaires liées au Covid-19.

Le Livret A finance essentiellement le logement social, tandis que le LDDS est dédié à l'économie sociale et solidaire ainsi qu'aux économies d'énergie dans les logements. À fin janvier, 455,5 milliards d'euros étaient placés au total sur les deux, soit une hausse de près de 10% sur un an.