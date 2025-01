Livret A : ce sera 2,4% a priori à compter de février

La Banque de France estime qu′il n?y a pas lieu de déroger à la règle de fixation du taux du Livret A. En revanche, elle juge nécessaire de soutenir celui du LEP, à 3,5%.

Il n'y a pas lieu de déroger à la règle. Tel est l'avis du gouverneur de la Banque de France concernant le taux du Livret A et du LDDS . Dans un communiqué, il estime que « nous sommes désormais sortis des circonstances exceptionnelles et en train de gagner notre lutte contre l'inflation ».

Plus concrètement, il suggère donc de fixer le prochain taux du Livret A en appliquant simplement la formule prévue par l'arrêté du 27 janvier 2021 , cette dernière faisant la moyenne de l'inflation et des taux interbancaires observées depuis six mois.

Avec 1,38% d'inflation moyenne et des taux eurosSTR de 3,41% au second semestre 2024, le calcul aboutit à un taux de 2,4%, conforme à ce que nous avions anticipé en début d'année .