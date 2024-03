Lidl rappelle du jambon contaminé à la listeria vendu dans toute la France

Les paquets de quatre tranches de jambons supérieurs découennés de la marque «Saint Alby», achetés entre le 21 et le 25 mars, sont concernés.

Si vous avez acheté du jambon chez Lidl entre le 21 et 25 mars de la marque «Saint Alby», ce soir les croque-monsieur seront uniquement au fromage... La chaîne de distribution allemande Lidl a rappelé dans toute la France des tranches de jambon de la marque «Saint Alby» pour cause de contamination à la Listeria, indique le site internet «Rappel Conso», qui alerte sur les produits dangereux commercialisés dans le pays. Ce sont exclusivement les paquets de quatre tranches de jambon supérieurs découennés Label Rouge de la marque «Saint Alby» qui sont concernés.

Si vous possédez ce produit chez vous, le site qui répertorie l'ensemble des rappels de produits finis destinés aux consommateurs conseille de ne surtout plus le consommer, de contacter le service client et de le rapporter en magasin. Si vous avez consommé ces tranches de jambon et que vous présentez de la fièvre, des maux de tête et des courbatures, il est recommandé de consulter votre médecin en signalant cette consommation. En effet, la listériose est une maladie qui peut entraîner des complications neurologiques et des atteintes maternelles ou fœtales chez la femme enceinte. Le délai d'incubation peut atteindre jusqu'à huit semaines.