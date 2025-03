Lhassa Apso : le poil majestueux de ce chien requiert un toilettage constant

Compagnon historique des moines tibétains, ce chien barbu est un excellent animal domestique. Pourquoi le Lhassa Apso porte-t-il ce nom ? Quel est son caractère ? Peut-il rester seul ? Tout ce qu’il faut savoir sur cette race de chien.

Réputé pour son caractère vif, joueur et indépendant, le Lhassa Apso est idéal pour tous les maîtres. Il peut aussi bien vivre en maison qu’en appartement. La condition ? Des promenades quotidiennes pour que ce chien puisse se défouler.

Origines

Rendez-vous en Asie pour découvrir les origines du Lhassa Apso, ce petit chien aux poils longs . C’est au Tibet que cette race a fait son apparition. On la trouvait notamment dans les monastères bouddhistes et autres contrées aux alentours de la capitale, Lhassa. Celle-ci explique le nom du chien («apso» signifie «barbu» en tibétain). Ce dernier était habitué aux environnements à haute altitude et à la rudesse du climat.

Il faut attendre les années 1920 pour voir les premiers Lhassa Apso entrer en Europe. Le standard de race a été reconnu à titre définitif par la Fédération cynologique internationale (FCI) en 1960.

Caractère

Loyal, le Lhassa Apso est idéal comme premier chien. Il convient aux personnes seules, aux familles avec enfants ou encore aux personnes âgées. C’est un compagnon à quatre pattes qui saura s’adapter à son environnement.

Sociable, le Lhassa Apso a cependant une légère tendance à dominer les autres animaux et à se méfier des personnes qu’il ne connait pas. Il peut tout à fait s’épanouir dans un appartement en ville. La condition ? Des promenades quotidiennes et des petits exercices avec son maître. Sachez enfin que cet animal de compagnie est un bon chien de chasse qui n’hésite pas à aboyer.

Physique

Résultat du croisement entre le Terrier tibétain et l’Épagneul tibétain, le Lhassa Apso est facilement reconnaissable. Il possède un petit gabarit et mesure entre 18 et 28 cm pour les femelles ou entre 20 et 30 cm pour les mâles. Côté poids, ces chiens pèsent entre 4 et 7 kg. Ils ont des poils très longs, droits et assez durs. Leur pelage peut être de différentes couleurs, à savoir le blanc , le noir , le gris foncé, le miel ou encore le doré et le sable.

Les yeux du Lhassa Apso sont ovales et ses oreilles sont pendantes. Quant à son corps, il est compact et parfaitement proportionné. Enfin, sa queue est attachée haut et garnie de poils.

Prix

Comptez entre 1000 et 1500€ pour un Lhassa Apso. Environ 900€ annuels sont nécessaires à son entretien. Cela comprend notamment l’achat de croquettes et de pâtée de qualité. Ajoutez les cours d’éducation canine, le toilettage , les accessoires (jouets, paniers…) et autres produits d’hygiène (gouttes pour les yeux, dentifrice, spray pour les soins de peau…), etc.

Santé

Doté d’une santé robuste , le Lhassa Apso vit en moyenne 14 ans, mais peut être prédisposé à des problèmes oculaires ou dermatologiques. Quid de l’entretien ? Vous vous en doutez : le Lhassa Apso doit être brossé régulièrement en raison de son poil abondant.

Il s’agit d’éviter la formation de nœuds, grâce à l’utilisation d’une brosse douce et d’un démêlant adapté. Prenez également l’habitude de contrôler les oreilles de votre Lhassa Apso ainsi que ses dents.