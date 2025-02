Les ventes aux enchères à ne pas manquer en février 2025

Chaque mois, le Revenu vous conseille les meilleures ventes aux enchères, à Paris et en région. En février : textiles anciens, automobiles de collection, peintres d'Asie...

Textiles anciens

Mercredi 5 février, à Paris (IX e ), Maison Art Richelieu.

La maison Art Richelieu, spécialiste des ventes de textiles anciens, propose à la vente 272 lots : toiles, tissus, boubous, châles, tentures, broderies, écharpes, dentelles, saris, tous anciens, venus de Chine, du Ghana, d'Indonésie, du Japon, d'Ouzbékistan, du Pakistan, du Pérou ou de Turquie, estimés entre 20 et 400 euros.

La mode française est mise à l'honneur avec cette robe à la française d'époque Louis XV, en damas rose et crème, estimée 3.000 à 5.000 euros. Des robes du XIX e siècle et des années 1930 signées entre autres Vionnet, Doucel et Poiret, sont, elles, estimées à 500 euros.

Automobiles de collection

Les 7, 8 et 9 février, à Paris (XV e ), Artcurial Motorcars .

Artcurial Motorcars donne rendez-vous aux amoureux des belles automobiles au