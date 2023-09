Les trains espagnols séduisent les Français

Depuis juillet 2023, les voyageurs peuvent monter à bord des trains de la compagnie ferroviaire espagnole Renfe Operadora, pour se rendre de Marseille à Madrid. Et dès le 1er septembre, le trajet reliant Lyon à Barcelone deviendra quotidien. La compagnie communique ses premiers résultats plutôt encourageants. La SNCF doit-elle s’inquiéter de ce nouveau concurrent ?

Ouverture à la concurrence du réseau ferroviaire

Depuis 2020, le rail français est ouvert à la concurrence. Les voyageurs peuvent donc profiter de nouvelles compagnies ferroviaires autres que la SNCF. Depuis déjà deux ans, le train italien Trenitalia assure la liaison avec Milan. Et désormais un nouvel acteur fait son entrée sur les chemins de fer français, à savoir Renfe, la compagnie ferroviaire espagnole. Lancé en juillet dernier, Renfe assure deux liaisons reliant Barcelone à Lyon et Madrid à Marseille. Et son lancement est réussi puisque l’entreprise indique avoir déjà vendu plus de 100 000 billets. Dans un communiqué, Renfe assure avoir déjà transporté plus de 43 000 passagers en un mois, avec un taux d’occupation de 80% en moyenne.

Des tarifs attractifs jusqu’en octobre

Pour séduire les voyageurs, la compagnie ferroviaire espagnole a misé sur une offre de lancement avec des tarifs très attractifs. En effet, Renfe propose des trajets à seulement 9 euros entre villes françaises. Mais aussi des billets à 19 euros, notamment pour aller de Montpellier à Narbonne, Barcelone ou Madrid. Pour les trajets les plus longs reliant la France à l’Espagne, au départ de Lyon ou Marseille, les prix ne dépassent pas les 29 euros. Une offre très attrayante qui ne sera valable que jusqu’au 31 octobre prochain.

Des trajets bientôt quotidiens

Et bonne nouvelle pour les habitués du train, ces trajets vont bientôt devenir quotidiens. « Après ce bon démarrage, Renfe commencera à opérer quotidiennement sur la ligne Lyon-Barcelone le 1er septembre et sur la ligne Marseille-Madrid le 1er octobre », a indiqué l’entreprise dans un communiqué. En effet, pour le moment les trajets de Renfe n’étaient disponibles que du vendredi au lundi pendant les mois de juillet et août.

Une menace pour la SNCF ?

Malgré les très bons chiffres de Renfe pour son lancement sur le territoire français, la SNCF continue de transporter un nombre bien plus élevé de voyageurs sur ces trajets. Mais le lancement quotidien de l’offre de Renfe pourrait bien changer la donne. Cependant, selon Patricia Perennes, économiste spécialisée dans le ferroviaire, la SNCF n’a pas trop à craindre. En effet, la spécialiste explique que lorsque nous observons ce qu’il se passe dans les pays étrangers, l’opérateur historique reste privilégié par les voyageurs. « Si vous regardez dans les pays étrangers qui se sont ouverts à la concurrence, le pays où il y a le plus de concurrence, c'est l'Italie. Et même dans ce pays où il y a beaucoup de concurrence, l'opérateur historique reste largement majoritaire », analyse Patricia Perennes. Pas de quoi faire trembler le géant français pour le moment donc, selon l’experte. Ce dernier pourrait tout de même diminuer ses tarifs pour s’aligner à la concurrence.