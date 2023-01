Bienvenue en 2023 ! Cependant, attention... Outre un prix du kilowatt qui risque de continuer à grimper, certains français pourraient découvrir une majoration en bas de leur facture d’électricité... En effet, si vous faites partie des 10% de foyers pas encore équipés d’un compteur électrique Linky, vous risquez de vous voir appliquer des frais supplémentaires...

Les réfractaires au compteur Linky devront payer plus-iStock-Eric Bascol

Le « cadre de régulation incitative »

En février dernier, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) publiait une « délibération portant projet de décision sur le futur cadre de régulation incitative du système de comptage évolué d’Enedis (Linky) ». En effet, alors que 90% des clients Enedis étaient équipés du nouveau compteur, la régie considérait avoir atteint la fin du « déploiement massif ». Elle annonçait donc que le projet entrait « dans une nouvelle phase, à la fois d’exploitation et de déploiement diffus sur les 10% du parc de compteurs d’Enedis encore équipés de compteurs ancienne génération ». Dans ce contexte, la CRE avait notamment acté le fait que les personnes équipées des anciens compteurs devraient, à partir de 2023, supporter les frais liés aux relevés.

Qui sont les réfractaires au compteur Linky ?

Il reste encore environ 3,8 millions de foyers n’ayant pas opéré la transition Linky. Pour certains d’entre eux, le frein est purement technique. Mais pour d’autres, c’est une volonté délibérée : ils refusent fermement de s’équiper du fameux « compteur communiquant ». Certains usagers évoquent des émissions émanant d’un champ électromagnétique, provoquant des maux de tête chez des clients diagnostiqués « électrosensibles ». D’autres accusent le compteur Linky d’avoir été à l’origine d’épisodes incendiaires dans certains logements équipés. D’autres, enfin, lui reprochent une intrusion dans la vie privée des clients. Ce compteur intelligent repose en effet sur la collecte de données pouvant révéler des informations sur la vie privée des occupants du logement, telles que, par exemple, les horaires du lever et/ ou du coucher, les périodes d’absence, etc.

Que va-t'il se passer pour les foyers non équipés ?

Tout d’abord, la mesure ne concerne pas les foyers non équipés pour raisons techniques. Seuls sont donc visés, par le surplus de facturation, les usagers s’opposant à l’installation du Linky. Par ailleurs, les frais supplémentaires prévus ne seront pas systématiquement appliqués. Enedis a en effet ouvert une possibilité, pour les clients concernés, d' auto-relever leur consommation, et de transmettre leurs données à leur fournisseur d'électricité en fonction de l’échéance prévue (mensuelle, trimestrielle, etc.). Pour ce faire, deux moyens : soit par téléphone au 0 970 831 970, soit via l'application Enedis, disponible sur Apple ou Android. Ce ne sont donc que les clients n’ayant pas transmis leurs relevés qui se verront appliquer les frais « relatifs à la gestion spécifique de la relève des compteurs ancienne génération ». Cependant, sauf nouvelle décision de Enedis, cette option n’est ouverte que pour deux ans, soit jusqu’au 31 décembre 2024... A compter du 1er janvier 2025, les clients non équipés devront donc choisir entre passer au Linky, ou acquitter les frais supplémentaires, aujourd’hui fixés à 8,48 euros tous les deux mois.