Les réformes de l'ISF et de la "flat tax" ont creusé les inégalités

Mais, selon deux économistes de l'Insee et de la Drees, le coût de ces réformes pour les finances publiques est moins élevé que prévu.

Une ancienne déclaration d'ISF. ( AFP / DAMIEN MEYER )

Mesures symboliques du début du quinquennat d'Emmanuel Macron, les réformes de la fiscalité du capital, c'est-à-dire la transformation de l'impôt sur la fortune (ISF) en impôt sur la fortune immobilière (IFI) et la mise en place du prélèvement forfaitaire unique (PFU) sur les revenus du patrimoine, ont augmenté les inégalités de niveau de vie, soutient une étude de deux chercheurs rattachés respectivement à la Dress, un service du ministère des Solidarités, et à l'Insee, que Les Echos ont pu consulter. En revanche, leur coût pour les finances publiques est moins élevé que prévu : il s'élève à 2,9 milliards d'euros par an au lieu des 5,1 milliards anticipés . Pour parvenir à ces résultats, Michaël Sicsic (Insee) et Félix Paquier (Dress) ont pris en compte la façon dont les ménages ont réagi par rapport aux réformes.

L'étude indique ainsi que "la réforme de l'IFI semble avoir conduit à des modifications de la valeur de l'immobilier déclaré, à la hausse comme à la baisse". Pour les déclarations à la baisse, l'étude pointe que cela correspond à la volonté probable des ménages les plus aisés de faire de l'optimisation fiscale en se délestant de biens immobiliers au profit d'un capital davantage financier. Cette réforme a ainsi fait 340.000 ménages gagnants, selon l'étude. "L'effet moyen sur les ménages qui sont affectés par la mesure est de 9.770 euros sur le revenu disponible", indique-t-elle.

Concernant la mise en place du PFU, "les gains de niveau de vie annuel moyen sont très concentrés sur les 5% de personnes les plus aisées", soulignent les chercheurs. Autre conséquence : une augmentation du versement de dividendes. "On observe, dans les données fiscales, une hausse de plus de 60% des dividendes versés aux ménages entre 2017 et 2018", indiquent les auteurs de l'étude.

Selon Michaël Sicsic et Félix Paquier, les deux réformes ont provoqué un accroissement des inégalités entre les foyers. " Au total les 10% des personnes les plus aisées obtiennent 79% du gain total de niveau de vie ", soulignent-ils.