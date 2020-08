Les PME et TPE pourront étaler sur trois ans le paiement des impôts dus pendant la crise sanitaire

Les commerçants, artisans et professions libérales "ayant débuté leur activité au plus tard en 2019" pourront également demander un tel échelonnement.

Le ministère de l'Economie et des Finances. ( AFP / BERTRAND GUAY )

Bonne nouvelle pour les PME et les TPE touchées par la crise. Le ministère de l'Economie a confirmé lundi 17 août que les entreprises pourront étaler sur une durée pouvant atteindre trois ans le paiement des impôts directs et indirects dus pendant la crise sanitaire, via un dispositif de "plans de règlement". " Ces plans sont d'une durée de 12, 24 ou 36 mois, calculée par l'administration fiscale en fonction de l'endettement fiscal et social de l'entreprise . Pour les plans d'une durée inférieure ou égale à 12 mois, l'entreprise n'a pas à fournir de garanties", précise le ministère.

Ce dispositif concerna "les très petites entreprises (TPE) et les petites et moyennes entreprises (PME), particulièrement touchées par les conséquences économiques" de la crise actuelle. Les commerçants, artisans et professions libérales "ayant débuté leur activité au plus tard en 2019" seront également éligibles, "quel que soit leur statut" et leur régime fiscal et social, "y compris les micro-entrepreneurs", "sans condition de secteur d'activité ou de perte de chiffre d'affaires", indique encore Bercy dans son communiqué.

Par ailleurs, le ministre délégué aux PME Alain Griset avait assuré vendredi que le plan de relance de l'économie française attribuera "beaucoup plus de que trois milliards d'euros aux PME-TPE" , ce chiffre dévoilé par Bruno Le Maire étant spécifiquement réservé aux entreprises désireuses "d'investir". "Naturellement, il y aura beaucoup plus pour les TPE-PME qui représentent 95% de l'économie française", a-t-il expliqué tout en reconnaissant ne pas encore être dans la capacité de "totalement chiffrer" le montant de l'enveloppe dévolue aux acteurs du tissu économique national.