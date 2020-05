Les mesures sanitaires renforcées dans les boutiques, un nouvel argument commercial ?

Logiquement, les commerces qui ont rouvert cette semaine mettent en avant leur respect des «mesures barrières». Une communication qui dépend davantage du bon sens que de la stratégie marketing.

Gel hydroalcoolique, masques obligatoires, plexiglas aux caisses, caddies systématiquement désinfectés...les commerces non alimentaires qui ont rouvert depuis lundi 11 mai ont mis en place toute une série de mesures barrières, listés par la Fédération du commerce et de la distribution (FCD).

Chaque secteur adapte ces gestes à la nature de ses produits. Dans les boutiques de prêt-à-porter par exemple, les vêtements essayés sont mis en quarantaine 24 heures. Les parfumeries ont banni les testeurs de parfums, maquillage et crème en libre-service. De nombreuses enseignes, comme Intersport par exemple, ont été réaménagées leurs magasins, avec un parcours fléché, pour respecter la distanciation sociale. Autre exemple : chez Leroy Merlin, magasin de bricolage qui avait le droit d'ouvrir pendant le confinement, les conseillers sont joignables en magasin par téléphone. Boulanger, de son côté, a lancé une application mobile permettant à ses clients de prendre rendez-vous avec un vendeur.

Les enseignes n'hésitent pas à communiquer et à mettre en avant ces gestes sanitaires. Faut-il y voir un nouvel argument commercial ? «C'est une stratégie de visibilité, mais il n'y a pas de plan marketing derrière», analyse Nathalie Damry, présidente de l'Observatoire société et consommation (Obsoco). «C'est du bon sens un peu mis en scène quelques fois pour être visible et se démarquer de la concurrence. On ne peut pas leur en vouloir. Pour les distributeurs, c'est vraiment une question de réassurance et de l'ordre de la responsabilité morale», ajoute-t-elle. Durant le confinement, «on a observé des comportements de consommateurs qui avaient déserté certains magasins de proximité car les mesures d'hygiène leur semblaient aléatoires. Dès le début, ceux qui en ont fait un maximum, ont été les grands gagnants», précise Nathalie Damry.

Rassurer les clients pour les faire revenir en boutique. Pour de nombreux commerces qui rouvrent après deux mois de fermeture, ces gestes barrières sont tout simplement une question de survie. «Pour une très grande majorité de commerçants, il y a un risque de faillite, rappelle Philippe Goetzmann, consultant grande consommation et agroalimentaire. Il faut que l'activité reprenne. Les consommateurs sont angoissés. Il s'agit de les rassurer et montrer que dans tel magasin on prend telle mesure. Mais ce n'est pas une compétition».