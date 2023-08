Les marchés mondiaux en légère baisse, inquiétés par l'immobilier chinois

Les marchés boursiers mondiaux sont orientés à la baisse lundi, emportés par la crainte d'une contagion des déboires du secteur immobilier chinois, dans une séance sans actualité macroéconomique.

Wall Street a ouvert sans entrain en légère baisse et vers 13H55 GMT, le Dow Jones lâchait 0,20%, le S&P 500 0,13% et le Nasdaq était quasiment à l'équilibre à -0,02%.

En Europe, les marchés étaient sans direction claire, Londres cédait 0,44%, Paris perdait 0,24%, Francfort grappillait 0,08% vers 14H00 GMT, tandis que Milan gagnait 0,30%.

Les investisseurs scrutent avec inquiétude la Chine, où "de nombreuses statistiques sont attendues cette semaine" mais ils "seront surtout attentifs au secteur de la promotion immobilière", selon Vincent Boy, analyste marchés chez IG France.

L'action du promoteur Country Garden, l'un des plus grands groupes immobiliers de Chine, qui a suspendu une dizaine d'obligations à compter de lundi, s'est effondrée de plus de 18% à Hong Kong, à moins d'un dollar hongkongais (à peine 10 centimes d'euro) en clôture.

A l'image d'Evergrande, son concurrent endetté à hauteur de plus de 300 milliards d'euros, tout effondrement de Country Garden aurait des répercussions catastrophiques sur le système financier et l'économie chinois.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng a clôturé en baisse de 1,58% et l'indice composite de la Bourse de Shanghai a perdu 0,34%, tandis que la place de Shenzhen a cédé 1,27%.

Si "la saison des résultats touche à sa fin", la publication de certains résultats cette semaine, "notamment [de] certains géants de la grande distribution américaine", sera suivie avec attention, ajoute Vincent Boy.

Dans le secteur, après Home Depot mardi, ce sera au tour de Target mercredi, avant Walmart jeudi. Ce sera l'occasion pour les investisseurs de jauger la santé du consommateur américain, moteur de la croissance des Etats-Unis.

En Europe, les investisseurs britanniques seront, eux, attentifs à la publication de données sur l'emploi et les salaires mardi, suivie des données très scrutées sur l'inflation britannique, et enfin les ventes au détail vendredi.

Exor achète 15% du capital de Philips

Philips (+3,22% à Amsterdam, vers 13H50 GMT) a annoncé lundi que la holding de la famille italienne Agnelli, Exor (-0,64%), a pris une participation de 15% dans le groupe.

Exor devient ainsi un investisseur minoritaire de "long terme", a déclaré le fabricant néerlandais de matériel médical dans un communiqué.

Nikola dérape

Le constructeur américain Nikola a perdu plus de 12% à New-York après avoir annoncé le gel de ses ventes de poids-lourds électriques et le rappel de 209 véhicules du fait de risques de sécurité posés par ses batteries.

Du côté du pétrole et des devises

Les cours du pétrole sont en légère baisse, les investisseurs se montrant préoccupés par la santé économique de la Chine, et donc de sa demande, l'un des plus grands groupes immobiliers du pays se trouvant en difficulté.

Vers 13h40 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en octobre, perdait 0,84% à 86,09 dollars. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en septembre, cédait 0,78% à 82,49 dollars.

Du côté des devises, la monnaie russe a poursuivi sa chute lundi et a atteint plus de 102,23 roubles pour un dollar, un niveau plus vu depuis mars 2022 lorsque la devise s'était effondrée dans les premières semaines de l'invasion russe de l'Ukraine. Vers 13h40 GMT, il cédait 2,49% face au billet vert, à 101,55 roubles pour un dollar.

Le dollar se renforçait quant à lui face à la plupart des autres devises, gagnant 0,61% face à l'euro, à 1,0882 dollar pour un euro. Une certaine nervosité se ressentait aussi sur le marché obligataire où les taux d'intérêt souverains montent légèrement. Celui de la dette américaine à 10 ans s'établissait à 4,20% vers 13H45 GMT contre 4,16% à la clôture de vendredi.

