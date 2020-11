Les marchés européens finissent la semaine dans la sérénité

Les marchés européens ont terminé dans le vert vendredi, confirmant une semaine de progression mais attendant des catalyseurs pour se projeter dans une nouvelle séquence de hausse ou de baisse.

Parmi les principales places européennes, Paris et Francfort ont gagné 0,39% et Londres 0,27%. La meilleure performance sur la semaine est pour Milan, qui a encore progressé de 0,79% vendredi, soit plus de 4% sur les cinq jours.

Toutes les places affichent des gains de plus de 13% depuis le début du mois, le CAC 40 de Paris grimpant de près de 19,5%.

Sur la semaine, "les marchés actions ont consolidé leurs positions après le rallye et la rotation sectorielle enregistrés depuis début novembre", notent les analystes d'Edmond de Rothschild.

Les investisseurs regardent moins les valeurs technologiques, favorisées par les conséquences économiques de la crise sanitaire, pour revenir vers des valeurs industrielles ou liées aux transports.

"La rupture de tendance engagée avec les annonces des candidats-vaccins a encore profité aux valeurs décotées", appuie Xavier Girard, expert en investissements financiers à Milleis Banque.

"Les marchés anticipent un retour partiel à la normale en 2021 et total en 2022", souligne M. Girard.

Les investisseurs mettent ainsi de côté le quatrième trimestre de 2020, qui s'annonce mauvais en Europe en raison des confinements et des restrictions sanitaires désormais bien installées. Les restrictions gagnaient en intensité aux Etats-Unis, face à une nouvelle vague de contaminations.

Cet environnement pesait un peu sur Wall Street, où l'indice élargi S&P500 perdait 0,30% et l'indice vedette Dow Jones Industrial Average 0,53% vers 18H25 (17H25 GMT). Il profitait un peu en revanche au Nasdaq, en hausse de 0,10%.

Les investisseurs se tournent donc vers la course à la diffusion à grande échelle d'un vaccin, qui s'accélérait encore entre laboratoires.

Les marchés misent sur une rapide mise à disposition des vaccins. Pfizer et BioNTech doivent déposer ensemble vendredi une demande d'autorisation d'urgence de leur vaccin aux Etats-Unis. Leur concurrent Moderna pourrait aussi avoir un feu vert de l'Union européenne pour son vaccin dès la mi-décembre.

"Les marchés pourraient rester en suspens pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'ils connaissent le sort des candidats-vaccins" ce qui pourrait faire basculer les cours "dans un sens ou dans l'autre".

Thyssenkrupp se reprend

Le titre du conglomérat allemand s'est repris (+4,33% à 4,94 euros) au lendemain de l'annonce choc de la suppression de 5.000 emplois supplémentaires dans la branche acier, portant le total à 11.000 postes.

La technologie aussi

Plus en retrait depuis les annonces sur les candidats-vaccins, les valeurs technologiques ont fini la semaine sur une bonne note sur l'indice parisien tandis que l'indice technologique Nasdaq aux Etats-Unis réalisait de meilleures performances que les autres indices.

Atos gagnait 3,15% à 72 euros, STMicroelectronics 2,40% à 31,13 euros et Téléperformance 2,24% à 282,50 euros.

Les indices en bref

Paris - CAC 40 +0,39% 5.495,89 points

Londres - FTSE 100 +0,27% 6.351,45 points

Francfort - Dax +0,39% 13.137,25 points

Madrid - IBEX 35 +0,56% 7.974,40 points

Milan - FTSE MIB +0,72% 21.691,07 points

Zurich - SMI +0,05% 10.495,65 points

Amsterdam - AEX +0,94% 601,62 points

Bruxelles - Bel 20 +0,36% 3.585,66 points

Lisbonne - PSI 20 +1,30% 4.424,15 points

fs/pn/etr