Les logements vacants, nouvelle vache à lait fiscale pour Paris?

Le candidat à la mairie de Paris Gaspard Gantzer affirme que sa taxe sur les loyers fictifs rapporterait plus d'argent à l'État que l'actuelle taxe sur les logements vacants.

Faire payer une taxe sur les loyers fictifs. Telle est la mesure que veut imposer Gaspard Gantzer, candidat à la mairie de Paris, aux propriétaires de logements vacants - ni occupés par eux, ni loués - s'il est élu à la tête de la capitale en mars prochain. Pourtant, ces derniers paient déjà une taxe s'ils possèdent un bien inoccupé depuis au moins un an.

Fixée par l'État par un décret publié il y a 20 ans, la taxe sur les logements vacants est collectée par la Direction générale des finances publiques et reversée en partie à l'Agence nationale de l'habitat (Anah) dans la limite d'un plafond fixé par la loi. Ainsi, pour l'année 2019, la taxe sur les logements vacants devrait rapporter 94 millions d'euros comme en 2018, selon le projet de loi de finances 2020. Sur ce montant, l'Anah a perçu 61 millions d'euros dont une dizaine de millions d'euros pour Paris. Le reste (33 millions) est versé au budget général de l'État.

Comme Benjamin Griveaux, autre rival d'Anne Hidalgo dans la course à la mairie de Paris qui juge cette taxe «contre-productive», Gaspard Gantzer estime de son côté qu'«elle ne fonctionne pas». L'ancien directeur de la communication de François Hollande veut donc la substituer par une taxe sur les loyers fictifs «en passant par la loi». Même l'entourage d'Anne Hidalgo reconnaît que son impact est «très limité». «Ces taxes sont minimes pour les propriétaires visés qui sont très fortunés», estime-t-on à la mairie de Paris qui réclame «plus de moyens» à l'État et notamment un «droit de réquisition».

Concrètement, cette taxe est basée sur la valeur locative du bien, comme la taxe d'habitation. «Actuellement, elle équivaut en gros au montant de la taxe d'habitation», explique Gaspard Gantzer. Soit un peu moins de 1000 euros par an. «Ma proposition est bien plus dissuasive: faire payer chaque mois une taxe de 30 euros par m², le loyer moyen à Paris», explique-t-il. Soit 14.000 euros par an pour un 39 m² (surface moyenne d'un logement à Paris).

Cette somme a, en effet, de quoi faire réfléchir un propriétaire avant de laisser son appartement vide. Mais cette mesure sera d'autant plus efficace qu'elle concerne un grand nombre de logements. Or, à Paris, un peu plus de 114.000 logements (sur un total de 1,4 million de logements) sont vacants, selon l'Insee. Soit une recette potentielle de 1,6 milliard d'euros.

Mais, sur ces 114.000 logements recensés par l'institut de la statistique, tous ne sont pas volontairement laissés vacants. Certains sont inoccupés parce qu'ils sont «en attente de règlement de succession», «déjà attribués à un acheteur ou un locataire et en attente d'occupation», «proposés à la vente ou à la location» ou encore «conservés par un employeur pour un usage futur au profit d'un de ses employés», selon la définition de l'institut de la statistique.

Autant dire que ces logements n'ont a priori pas vocation à rester vides durablement. Ce que conteste Gaspard Gantzer. «Un logement devient vacant lorsqu'il est inoccupé depuis au moins un an selon la loi. C'est suffisant pour loger quelqu'un», rappelle-t-il. C'est oublier que des successions ou des travaux, par manque de moyens financiers, peuvent s'éterniser. Et que «la majeure partie des propriétaires fait partie de la classe moyenne voire de la classe moyenne inférieure», souligne Julien Denormandie, ministre chargé du Logement.

Contacté par Le Figaro, l'Insee n'a pas pu chiffrer la part que représentent les logements «gardés vacants et sans affectation précise» (Insee). Fin 2016, Emmanuelle Cosse, alors ministre du Logement, avait chiffré à 103.000 le nombre de logements réellement vacants en France sur un total de 3 millions (qui est valable encore aujourd'hui) calculé par l'Insee. Même si ce ratio n'est pas applicable à Paris, il donne une idée du poids que peuvent représenter les «vrais» logements vacants dans la capitale.