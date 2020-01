Les locataires mauvais payeurs pourraient bientôt être fichés

La Fédération nationale de l'immobilier prépare la création d'un fichier national listant tous les locataires qui présentent des impayés supérieurs à 3 mois de loyer.

C'est une «petite bombe» que la Fédération nationale de l'immobilier (Fnaim) a lâchée ce mercredi. La Fnaim a l'intention de créer un fichier national répertoriant tous les locataires qui ont déjà présenté des «incidents de paiement». En d'autres termes, qui ne paient pas leur loyer pour de bonnes ou de mauvaises raisons. À charge pour le propriétaire de prendre contact avec le locataire pour en connaître les raisons précises.

Ce fichier, baptisé Arthel (du nom de la société qui le crée), serait consulté et alimenté uniquement par les professionnels, assure la Fnaim. Les propriétaires n'y auront en revanche pas accès. Une manière pour la fédération de prouver que cet outil n'est pas de nature à stigmatiser les locataires mais plutôt de réduire la sinistralité. «Nous sommes en train de mettre en place une solution qui a été validée par la Cnil (Commission nationale de l'informatique et des libertés)», explique Jean-Marc Torrollion, président de la Fnaim.

Autrement dit, les données des locataires seront protégées et supprimées du fichier au bout de trois ans pour respecter le droit à l'oubli. «C'est une bonne mesure s'il s'agit d'un outil de sélection pour les professionnels et non de stigmatisation, si les données personnelles sont protégées et s'il facilite l'accès au logement», réagit Mickaël Nogal, député de Haute-Garonne qui vient de présenter une proposition de loi destinée à réconcilier propriétaires et locataires.

Seront inscrits tous les locataires qui ont des incidents de paiement supérieurs à trois mois de loyer dû. Dès qu'ils ont remboursé leur dette, ils seront désinscrits. «Ce type de fichier peut être un danger si ses conditions d'alimentation ne sont pas claires et transparentes notamment vis-à-vis des locataires», reconnaît Jean-Marc Torrollion.

C'est pourquoi la fédération a tenu à préciser que les locataires seront informés dès qu'ils seront inscrits puis désinscrits du fichier qui doit être mis en place au début de l'année prochaine. «Ils auront un droit de rectification», précise Jean-Marc Torrollion. Pour apaiser les tensions, une idée similaire pourrait émerger concernant les propriétaires cette fois-ci: un fichier listant les bailleurs qui restituent de manière aléatoire les cautions à leur locataire. «Cette solution ne me dérange pas», glisse le président de la Fnaim. Pas sûr que les propriétaires soient du même avis.