Les Invisibles, le bistrot caché de la cité Bergère

Dans ce charmant passage parisien, une adresse terroiriste qui mérite d’être découverte.

Si les passages sont les veines de Paris, ils en deviennent aussi les petits ventres. Celui de la discrète cité Bergère se gagne enfin son bistrot et si le décor balance entre rétro et néo, les nourritures ne restent pas dans les courants d’air. Produits campés, recettes maniées et veine régionaliste bien trempée.

Prix : environ 35-40 €. Formules déjeuner en semaine à 20 € et 27 €. Terrine de cochon, châtaignes et porto : du répondant. Estouffade lyonnaise de basse côte de bœuf : bien en sauce. Riz au lait, vanille et praline rose de Lyon : petite mécanique des fluides.

Avec qui ? Un faux timide.

Bonne table : sous un joli miroir gravé, à l’angle de la banquette. Service de jeunes gens bien.

Les Invisibles. 18, cité Bergère (Paris 9 e ). Tél. : 01 45 23 33 33. Tlj sf dim. et lun. Jusqu’à minuit. Métro : Grands-Boulevards.