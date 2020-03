Les grandes épidémies n'ont eu qu'un impact limité sur les prix immobiliers

Par le passé des épidémies plus ou moins comparables à celle du coronavirus n'ont eu qu'un impact très limité sur les prix des logements. (Crédits photo : Adobe Stock - )

Selon une étude américaine, les pandémies passées ont eu un fort impact sur les volumes de vente mais quasiment pas d'effet sur les tarifs.

Tout le monde s'accorde à reconnaître que l'épidémie de Covid-19 qui sévit actuellement aura des conséquences très lourdes. Le premier ministre Édouard Philippe lui-même prévoit «un coup d'arrêt puissant, massif, brutal» pour notre économie. Reste à savoir si les prix de l'immobilier seront ou non impacté à la baisse. Certains n'ont pas tardé à pointer ces risques, allant même jusqu'à prédire que la pierre pourrait perdre son rôle de valeur refuge. Nous n'en sommes pas là et une récente étude américaine tend même à montrer que par le passé des épidémies plus ou moins comparables à celle du coronavirus n'ont eu qu'un impact très limité sur les prix des logements.

Un article du site américain Curbed titré «Désolé les millennials, une récession liée au coronavirus ne vous aidera pas à acheter une maison» évoque ainsi une étude menée par le méga-portail immobilier américain Zillow. Après s'être penchés sur les conséquences de la grippe espagnole en 1918 et du SRAS en 2003, les chercheurs ont constaté une chute brutale et rapide du PNB (produit national brut) dans les deux cas suivis d'un retour rapide à la normale. Les États-Unis auraient ainsi perdu entre 7 et 9,5% de leur production mensuelle durant la grippe espagnole tandis que Hong Kong a vu son PNB mensuel reculer de 5,1% durant les 5 mois de crise du SRAS. Dans une récession «classique», l'activité recule plus doucement pendant 6 à 18 mois avant de revenir progressivement à la normale.

Durant l'épidémie de SRAS, les volumes de transactions immobilières à Hong Kong se sont quant à elles effondrés de 33 à 72% selon les secteurs puisque les acheteurs évitaient tout contact humain. Mais malgré tout, les prix stratosphériques de la cité n'ont pas connu de baisse significative et les volumes sont revenus à la normale dès la fin de l'épidémie. Les premières remontées depuis la Chine montrent que la tendance y est actuellement la même: un marché quasiment à l'arrêt mais pas de variations notables des prix.

Il faut noter cependant que le coronavirus a causé une mise à l'arrêt de la plupart des économies développées d'une ampleur sans équivalent en temps de paix. Il faudra donc déterminer dans les semaines et mois qui viennent l'aptitude de ce virus à créer une véritable récession à lui seul.