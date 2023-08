Les glaciers envahissent les rues de l’Hexagone

Un Français sur deux consomme en moyenne de la glace toute l’année, hivers compris. Un boulevard pour ces boutiques.

Les villes et les villages de France prennent un petit d’aspect d’ Italie : depuis quelques années, les boutiques spécialisées dans la vente de glaces s’y multiplient, même si le marché est encore dominé par les grandes surfaces (90% des ventes). Désormais, un Français sur deux consomme en moyenne de la glace toute l'année, hiver compris. En 2022, 700.000 nouveaux acheteurs sont venus accroître le nombre des adeptes de ce produit plaisir.

La demande est donc au rendez-vous pour les glaciers qui ne vendent plus seulement en été et peuvent ainsi rentabiliser plus facilement leur activité. Ces boutiques s’adressent aux touristes - c’est évidemment le cas dans les stations balnéaires -, mais aussi aux habitants. Le Covid a accentué cette tendance : faute de visiteurs pendant les confinements et couvre-feux, les glaciers ont développé leur offre à destination de la clientèle locale. « Les touristes consomment des glaces, les Parisiens aussi », raconte Erwan de Guichen, PDG d' Amorino , un glacier français créé en 2002 qui compte aujourd’hui plus de 200 boutiques dont plus de 90 en France. Du coup, les emplacements où la fréquentation est à la fois locale et touristique sont très recherchés.

Exigence de qualité

«C'est tout bon» N°53 : les glaces les plus maboules de l'été

Autre tendance qui profite aux glaciers, le fait que les Français soient devenus plus exigeants en termes de qualité. Deux tiers d’entre eux sont prêts à payer plus cher pour des glaces fabriquées en France et réalisées avec des produits locaux (66%), selon le rapport réalisé par l'Association des entreprises des glaces avec Opinion Way en 2021.

Ainsi, Amorino a vu son chiffre d'affaires bondir de 20% en 2022 par rapport à 2019 à Paris, et de 21% dans le sud de la France. L’entreprise ouvre 10 à 12 boutiques par an dans l’Hexagone. La glace artisanale se vend si bien à toutes saisons que le traditionnel glacier parisien de l'Île Saint-Louis, Berthillon, peut se permettre d’être fermé tout le mois d’août. Ce sont les restaurants, café et brasseries de l’Île qui proposent des glaces Berthillon aux touristes et parisiens déçus. Autre signe du développement des glaciers : le nombre d'établissements artisanaux et de petits industriels en France - par opposition aux géants de l’agroalimentaire comme Unilever, Nestle....- a augmenté de 31% entre 2012 et 2020, selon l'Association des Entreprises des glaces. Or les boutiques se fournissent surtout chez les petits fabricants.

L’innovation, clé du succès

La clé du succès des glaces ? L’innovation. Elle permet de se démarquer de la concurrence redoutable sur le marché. « Chez Amorino, nous proposons chaque été six nouveaux parfums à nos clients », précise Erwan de Guichen. Qui ajoute : « nous servons les glaces à nos clients en forme de rose, c’est notre signature ». Parmi les tendances en vogue, on note les fruits glacés ou les mochis glacés.

Cet été, l'inflation - et la météo parfois capricieuse - ont pesé sur les ventes de glace : on note une diminution de 3,7% en volume des ventes sur la période allant du 29 mai au 30 juillet par rapport à la même période de 2022, tous segments confondus, selon NielsenlQ. Ce qui met un léger coup de froid sur le marché. Cependant, l'été 2023 devrait être bien au-dessus de la saison 2021.