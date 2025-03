Les gâteaux apéritifs américains Cheetos arrivent en France «avec la très forte ambition» de conquérir le marché

La marque au guépard espère «devenir la préférée des familles» dans l’Hexagone. Elle était jusqu’ici peu présente à cause de la présence d’additifs alimentaires interdits sur le marché européen pour des raisons sanitaires.

Les paquets ornés de Chester le guépard vont bientôt déferler dans les rayons français. À partir du 1 er avril, «Cheetos part à la conquête de la France» , annonce la marque américaine dans un communiqué diffusé ce lundi. Aux États-Unis, depuis les années 1950, elle jouit d’une forte renommée. Ce qui n’est pas encore le cas en France.

Seul le paquet bleu «original» de gâteaux apéritifs au fromage était vendu jusqu’à maintenant dans quelques magasins tricolores, à 1,99 euro les 135 grammes. La filiale du groupe PepsiCo compte désormais étendre son implantation avec trois nouvelles références : les «Crispy Ball» à 1,39 euro les 90 grammes, les «Crunchy goût fromage» , à 1,39 euro les 90 grammes et les «Crunchy goût Sweet Chili» au même prix.

«L’arrivée de trois nouvelles références marque vraiment l’arrivée massive sur le marché français avec une très forte ambition pour venir conquérir le marché des extrudés en France» , explique PepsiCo. Objectif : «Devenir la marque de biscuits salés apéritifs préférée des familles et recruter 4,5 millions de foyers» .

Cheetos et Donald Trump

Si Cheetos était peu présente dans l’Hexagone, c’est notamment à cause de la présence d’additifs alimentaires, le jaune 6 (jaune orangé FCF) et le jaune 5 (tartrazine), interdits sur le marché européen pour des raisons sanitaires. «Les recettes varient entre les États-Unis et l’Europe. Tous les produits que nous commercialisons en France et en Europe respectent strictement la réglementation européenne en vigueur, garantissant la sécurité des consommateurs. De même, les additifs utilisés répondent aux réglementations en place» , assure le groupe PepsiCo. Et de confirmer que ses recettes à destination de la France et de l’Europe «sont sans colorants artificiels ni conservateurs» .

Malgré sa faible exposition en Europe, Cheetos est pourtant connu auprès de la jeune génération. Les produits sont régulièrement affichés dans des vidéos de dégustation de références américaines, notamment sur les réseaux sociaux comme TikTok ou YouTube. Des magasins en ligne proposent également d’importer certaines références de paquets Cheetos en France, directement des États-Unis, malgré les additifs interdits.

La marque est également régulièrement mise en scène sur les réseaux sociaux. Ses produits entraînant des miettes orange sur les mains, ils ont déjà été associés au teint de Donald Trump par certains internautes. Publié vendredi, un post sur X a par exemple atteint les 150.000 j’aimes et 13.000 retweets.